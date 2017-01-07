Снежный коллапс в Одесской области: какие дороги замело

На территории Одесской области наблюдается сильная метель и снежные заносы, а скорость ветра составляет 19-24 м/с, потому на многих дорогах образовались пробки.



Как сообщает облГСЧС, с 8:00 6 января запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств, с 10:00 – закрыто движение транспортных средств на автодорогах общего пользования по трассе Одесса-Николаев и Одесса – Рени. В определенных местах отстоя на территории области находится 282 единицы техники. В Одессе в местах отстоя на постах управления патрульной полиции находится 19 единиц техники.



Пробки наблюдались:

- в Татарбунарском районе за пределами с. Спасское (около 20 автомобилей)

- в Измаильском районе за пределами с. Кирнички (около 30 автомобилей)

- в Б.-Днестровском районе за пределами с. Роскошное (30 автомобилей)

- в Килийском районе между с. Шевченково и с. Мирное (10 автомобилей), между с. Шевченково и с. Красный Яр (5 автомобилей)

- в Раздельнянском районе между с. Еремеевка и м. Раздельная (20 автомобилей)



Всего из снежных заносов изъято 184 автомобиля, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, который направлялся на вызов, спасено 554 человека, из них 80 детей.



Для проведения неотложных работ и ликвидации чрезвычайных событий задействованы 75 единиц специальной техники и 215 человек личного состава. От Национальной полиции и Национальной гвардии привлечена 31 единица техники и 73 человека личного состава. Для расчистки автодорог от Службы автомобильных дорог работают 144 единицы специальной техники и 190 работников.



На территории г. Одесса работает 70 единиц техники коммунальных служб и привлечено 74 работника.



Системы жизнеобеспечения, медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме. На территории области развернуто 47 пункта обогрева. Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.