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Снежный коллапс в Одесской области: какие дороги замело http://www.segodnya.ua/img/article/7861/39_main.1483776397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/39_tn.1483776397.jpg Одесса Всего из снежных заносов изъято 184 автомобиля, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи

Снежный коллапс в Одесской области: какие дороги замело

Сегодня, 10:02

Всего из снежных заносов изъято 184 автомобиля, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи

Непогода в Одесской области. Фото: dsns.gov.ua
Непогода в Одесской области. Фото: dsns.gov.ua

На территории Одесской области наблюдается сильная метель и снежные заносы, а скорость ветра составляет 19-24 м/с, потому на многих дорогах образовались пробки.

Как сообщает облГСЧС, с 8:00 6 января запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств, с 10:00 – закрыто движение транспортных средств на автодорогах общего пользования по трассе Одесса-Николаев и Одесса – Рени. В определенных местах отстоя на территории области находится 282 единицы техники. В Одессе в местах отстоя на постах управления патрульной полиции находится 19 единиц техники.

Пробки наблюдались:

- в Татарбунарском районе за пределами с. Спасское (около 20 автомобилей)
- в Измаильском районе за пределами с. Кирнички (около 30 автомобилей)
- в Б.-Днестровском районе за пределами с. Роскошное (30 автомобилей)
- в Килийском районе между с. Шевченково и с. Мирное (10 автомобилей), между с. Шевченково и с. Красный Яр (5 автомобилей)
- в Раздельнянском районе между с. Еремеевка и м. Раздельная (20 автомобилей)

Всего из снежных заносов изъято 184 автомобиля, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, который направлялся на вызов, спасено 554 человека, из них 80 детей.

Для проведения неотложных работ и ликвидации чрезвычайных событий задействованы 75 единиц специальной техники и 215 человек личного состава. От Национальной полиции и Национальной гвардии привлечена 31 единица техники и 73 человека личного состава. Для расчистки автодорог от Службы автомобильных дорог работают 144 единицы специальной техники и 190 работников.

На территории г. Одесса работает 70 единиц техники коммунальных служб и привлечено 74 работника.

Системы жизнеобеспечения, медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме. На территории области развернуто 47 пункта обогрева. Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.
Одесса, погода, снег, дороги, одесская область, снежные заносы

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Источник:

"Сегодня"

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