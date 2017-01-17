Снежный креатив: двухметровый ангел, снеговик в галстуке и вверх тормашками (фото)

В Подольске — 7-метровый рекордсмен, а в Одессе — шедевры и кухонные лопатки

В Подольске Одесской области вчера лепили снеговика-рекордсмена. Ради создания семиметрового гиганта снег заранее свезли на автостоянку одного из супермаркетов города, а чтобы надеть на макушку великана шапочку — пригнали автовышку. Как рассказала "Сегодня" секретарь Подольского горсовета Галина Волошина, идею слепить рекордного снеговика подали ребята из местного молодежного совета. А вот одесские снеговики рекорды не установили, зато поразили своей оригинальностью.

Офисного работника из снега лепили всей семьей 40 минут. Фото из архива И. Тумановой

Снежный ангел, пес, один из главных героев саги о звездных войнах Дарт Вейдер, верный друг Чебурашки — крокодил Гена, зайчик, иудей и даже снеговик в очках по имени Арсений Петрович — это далеко не все примеры того, что выдумали и вылепили умельцы Южной Пальмиры. Так, одесский художник Виталий Дець создает удивительные скульптуры из снега второй год подряд. Минувшей зимой в парке Победы он создал древнего японского бога счастья, а в этот раз — двухметровую скульптуру ангела.

"Своими работами я хочу показать людям, что любой желающий может создать нечто большее и красивее, чем обычный снеговик", — объяснил нам художник. Для лепки ему понадобились лишь кухонные лопатки для переворачивания блинов. Виталий советует начинающим снежным скульпторам брать для наглядности фигурки или статуэтки тех персонажей, которых будут лепить. "Так легче будет представить, что нужно делать", — говорит художник.

А жительницы жилмассива Котовского лепили снеговика-пса прямо с натуры. Как поведал нам одессит Андрей Бестричан, который стал очевидцем этого действа: "Пока девушки работали, рядом сидела настоящая собака и будто позировала". Скульптура, правда, получилась в разы больше, чем модель. А снеговика в импровизированном офисном костюме и галстуке слепила одесситка Ирина Туманова вместе с сыном и супругом. Лепка снеговиков у них — традиция. "На лепку ушло около сорока минут, потом муж разукрасил краской из баллончика, — говорит Ирина. — Лепить снеговиков — это одно удовольствие!"

ИЗ МУЛЬТОВ. ГЕНА И ЗАЙКА



Фото: 048.ua

Очень популярными среди творческих одесситов стали снеговики в виде животных и мультипликационных персонажей. Так, на улицах поселились несколько зайчиков и крокодил Гена. В творческий процесс с удовольствием включаются и дети, и взрослые.

ВЕРНЫЙ ДРУГ. ЛЕПИЛИ С НАТУРЫ



Фото: odessamedia.net

На жилмассиве Котовского одесситы создали снежную копию четырехлапого друга. Правда, снежный пес в несколько раз превзошел габаритами пушистый оригинал.

СНЕЖНЫЕ КРАСОТКИ. С КОСАМИ



Фото: dumskaya.net

Еще один излюбленный персонаж для лепки — Снегурочка. Одесситы не испугались кропотливой работы и вылепили детали: пуговки, мех на шапочке и густые косы.

АНГЕЛ. ДВА МЕТРА РОСТОМ



Фото: facebook.com

Крылатый малыш появился в Одессе на улице Пионерской. Кудрявый мальчик сидит, сложив крылья и подперев подбородок кулачками.

КРЕАТИВ. ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ



Фото: dumskaya.net

На улицах Южной Пальмиры можно встретить целые скульптурные композиции из больших и маленьких снежных человечков. Например, здесь два снеговика обнимаются, а третий — стоит вверх тормашками.