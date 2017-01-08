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Спасатели показали последствия смертельного взрыва в Одессе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/98_main.1483865234.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/98_tn.1483865234.jpg Одесса Жертвами ЧП стали двое мужчин

Спасатели показали последствия смертельного взрыва в Одессе (фото)

Сегодня, 10:41

Жертвами ЧП стали двое мужчин

Жертвами взрыва, прогремевшего ночью в Одессе, стали двое мужчин. Об этом сообщает ГСЧС.

По информации ведомства, во время ликвидации возгорания и разбора завалов была спасена 90-летняя жительница дома. Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в городскую клиническую больницу № 11.

При разборке завалов также были обнаружены тела 2 погибших мужчин.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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