Спасатели показали последствия смертельного взрыва в Одессе (фото)
Жертвами ЧП стали двое мужчин
Жертвами взрыва, прогремевшего ночью в Одессе, стали двое мужчин. Об этом сообщает ГСЧС.
По информации ведомства, во время ликвидации возгорания и разбора завалов была спасена 90-летняя жительница дома. Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в городскую клиническую больницу № 11.
При разборке завалов также были обнаружены тела 2 погибших мужчин.
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