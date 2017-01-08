Спасатели показали последствия смертельного взрыва в Одессе (фото)

Жертвами взрыва, прогремевшего ночью в Одессе, стали двое мужчин. Об этом сообщает ГСЧС.

По информации ведомства, во время ликвидации возгорания и разбора завалов была спасена 90-летняя жительница дома. Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в городскую клиническую больницу № 11.

При разборке завалов также были обнаружены тела 2 погибших мужчин.