Спасатели рассказали о последствиях ночного землетрясения в Украине

Эпицентр землетрясения находился в восточной части Румынии, в Одессе зафиксированы толчки землетрясения примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера

В результате землетрясения, которое этой ночью затронуло Украину, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"28 декабря, около 01:21 в южных районах Одесской области – г. Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одесса зафиксировано незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера. Пострадавших людей и разрушений зданий нет", – отмечают спасатели.

В ГСЧС добавляют, что эпицентр землетрясения находился в восточной части Румынии, у г. Липша горы Вранча. В эпицентре землетрясения зафиксированы толчки силой 6 баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 балла на глубине 95 км.

"Повторных толчков не зафиксировано", – отмечают спасатели.

По информации дежурного Государственного космического агентства Украины местность гор Вранча характерна для таких явлений.

Напомним, сегодня ночью жители Одессы и нескольких южных городов региона почувствовали несколько подземных толчков интенсивностью примерно 2-3 балла, которые являются отголосками румынского землетрясения. Эпицентр подземных толчков был всего в 120 км от украинской границы.