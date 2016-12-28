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Спасатели рассказали о последствиях ночного землетрясения в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7837/94_main.1482910361.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/94_tn.1482910361.jpg Одесса Эпицентр землетрясения находился в восточной части Румынии, в Одессе зафиксированы толчки землетрясения примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера

Спасатели рассказали о последствиях ночного землетрясения в Украине

Сегодня, 09:32

Эпицентр землетрясения находился в восточной части Румынии, в Одессе зафиксированы толчки землетрясения примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера

Фото: bessarabiainform.com
Фото: bessarabiainform.com

В результате землетрясения, которое  этой ночью затронуло Украину, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"28 декабря, около 01:21 в южных районах Одесской области – г. Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одесса зафиксировано незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера. Пострадавших людей и разрушений зданий нет", – отмечают спасатели.

В ГСЧС добавляют, что эпицентр землетрясения находился в восточной части Румынии, у г. Липша горы Вранча. В эпицентре землетрясения зафиксированы толчки силой 6 баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 балла на глубине 95 км.

"Повторных толчков не зафиксировано", – отмечают спасатели.

По информации дежурного Государственного космического агентства Украины местность гор Вранча характерна для таких явлений.  

Напомним, сегодня ночью жители Одессы и нескольких южных городов региона почувствовали несколько подземных толчков интенсивностью примерно 2-3 балла, которые являются отголосками румынского землетрясения. Эпицентр подземных толчков был всего в 120 км от украинской границы.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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