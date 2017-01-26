Стрельба на рынке в Одессе: полиция показала место трагедии (фото,видео)

Вчера, 14:00

С места происшествия изъяты четыре гильзы калибра 9 мм, следствие продолжается 


Видео: полиция

Полиция показала место стрельбы у рынка "Киевский" в Одессе.

Фото и видео с места происшествия опубликовала пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, то с места происшествия правоохранители изъяли четыре гильзы калибра 9 мм.

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Фото: полиция

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Фото: полиция

Напомним, вчера около 16 часов у рынка "Киевский" в Одессе мужчина на мопеде четыре раза выстрелил в упор в пенсионера, который сделал ему замечание. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Потерпевшего, раненого из травматического оружия, каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение с предварительным диагнозом – ранение в шею.

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Фото: полиция

В городе был введен в действие оперативный план "Сирена". На поиски подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Во время задержания полицией нападавший на пенсионера застрелился.  
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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