Стрельба на рынке в Одессе: пострадавший умер в больнице

Сегодня, 14:42

Смогут ли забрать тело погибшего родственники или его отправят на экспертизу – пока неизвестно

Потерпевший, получивший огнестрельные ранения в шею, был доставлен в медицинское учреждение, но не выжил. Фото: AFP
Потерпевший, получивший огнестрельные ранения в шею, был доставлен в медицинское учреждение, но не выжил. Фото: AFP

В Одессе от полученных огнестрельных ранений в шею скончался 62-летний мужчина, которого ранили из пистолета на Киевском рынке в конце января.

С 25 января он находился в больнице, сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Он скончался в ночь с третьего на четвертое февраля в реанимации городской клинической больницы № 11", – уточнили в полиции.

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Смогут ли забрать тело погибшего родственники или его отправят на экспертизу, в полиции ответить отказались.

Напомним, 25 января около 16:00 в районе Киевского рынка в Одессе мужчина на мопеде несколько раз выстрелил в пенсионера, который якобы сделал ему замечание, и скрылся с места преступления.

Для поисков подозреваемого задействовали весь личный состав. После того, как правоохранители окружили его со всех сторон, убийца выстрелил себе в голову.
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Автор:

Назар Мельников

Источник:

"Сегодня"

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