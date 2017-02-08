Суд арестовал четыре судна в порту Рени

Судна фактически не загружались, а их судозаходы на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности

В морском торговом порту города Рени арестовали четыре судна. Арест произошел по решению Приморского районного суда, сообщает прокуратура Одесской области.

По данным ведомства, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тысяч тонн нефтепродуктов.

В рамках этого производства прокуратура и подала ходатайство о наложении ареста.

В ведомстве уточнили, что фактически указанные судна не загружались, а их судозаходы на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности.

На данный момент правоохранители принимают меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски.

Ранее сообщалось, что трем должностным лицам Одесской таможни и руководителям предприятия, причастным к уклонению от уплаты 1,2 млрд гривен в бюджет при ввозе нефтепродуктов, сообщили о подозрении в преступлении.