Суд арестовал четыре судна в порту Рени

Сегодня, 20:00

Судна фактически не загружались, а их судозаходы на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности

Фото: od.gp.gov.ua
Фото: od.gp.gov.ua

В морском торговом порту города Рени арестовали четыре судна. Арест произошел по решению Приморского районного суда, сообщает прокуратура Одесской области.

По данным ведомства, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тысяч тонн нефтепродуктов.

В рамках этого производства прокуратура и подала ходатайство о наложении ареста.

В ведомстве уточнили, что фактически указанные судна не загружались, а их судозаходы на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности.

На данный момент правоохранители принимают меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски.

Ранее сообщалось, что трем должностным лицам Одесской таможни и руководителям предприятия, причастным к уклонению от уплаты 1,2 млрд гривен в бюджет при ввозе нефтепродуктов, сообщили о подозрении в преступлении.
Одесса, суд, хранение, арест, прокуратура, Рени, правоохранители, ходатайство, руководство, причал, арестовали, судна, обыски

Вы сейчас просматриваете новость "Суд арестовал четыре судна в порту Рени". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Здание связано с трагедией Бабьего Яра

В Киеве у совета профсоюзов отобрали исторический дом

21 Сентября 2016, 18:47

Здание связано с трагедией Бабьего Яра

Происшествия и криминал

В Одессе неизвестные разгромили волонтерский центр

4 Декабря 2016, 10:37

В волонтерском центре работали около 20 организаций 

Политика

Владимир Харченко. Фото: Страна.ua

Суд арестовал имущество бывшего и.о. ректора НАУ Харченко - НАБУ

13 Сентября 2016, 11:29

Решение суда принято по ходатайству детективов Бюро

Происшествия

При обыске изъяли 17 тысяч литров суррогата

В Киеве судят мужчину, устроившего массовое производство фальшивой водки

10 Октября 2016, 17:45

Спирт разбавляли технической водой

Запад

В горсовете Ужгорода - очень неспокойно. Фото: uzpravda.org

Прокуратура требует арестовать первого заммэра Ужгорода

27 Января, 15:08

Иштвану Цапу объявили о подозрении, прокуратура требует через суд арестовать всех подозреваемых в деле  земельной коррупции на Закарпатье  

Происшествия

Военного взяли под стражу

Печерский суд арестовал военного, который перевозил в метро арсенал боеприпасов

2 Февраля, 19:13

Мужчину арестовали с возможностью выйти под залог в 480 тысяч гривен

Одесса

Подозреваемый находится под стражей. Фото: "Таймер"

В Одессе будут судить экс-милиционера, забившего насмерть мужчину на глазах у прохожих

14 Сентября 2016, 13:10

Прокуратура Одесской области отправила резонансное дело в суд

Происшествия

Фото: Прокуратура Киева

В Киеве на взятке попались три судебных эксперта

18 Января, 19:41

"Награду" судебные эксперты получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по решению суда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования