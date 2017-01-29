Теплодар избавляется от энергозависимости: планы на тепло и масштабное строительство (фото)

В городе Теплодар под Одессой планируют возвести тепловую электростанцию, которая, по словам местных чиновников, должна избавить область от энергетической зависимости от Приднестровья. Ведь именно там расположена Молдавская государственная районная электростанция (ГРЭС), поставляющая электроэнергию на юг, в Бессарабию. В планах городка — создать предприятие, сопоставимое по мощности с Хмельницкой АЭС, и попутно улучшить инфраструктуру населенного пункта. "Сегодня" побывала в Теплодаре и узнала, как будут реализовать проект.

Будущая электростанция должна появиться в промышленной зоне, расположенной в семи километрах от города — рядом с тем местом, где в 1980-м начали и так и не окончили строить атомную электростанцию. Сейчас в этой пустынной местности, по нашим наблюдениям, работают лишь несколько предприятий, среди которых — котельная и швейный цех. Начало строительных работ ТЭС запланировали на будущий апрель, сейчас же ведут подготовку.

"Мы прошли согласование с облгосадминистрацией, облсоветом и фирмой, которая хочет построить электростанцию. Также подписали меморандум с Министерством энергетики и угольной промышленности и Приднепровской горно-химической корпорацией", — рассказал "Сегодня" мэр Теплодара Михаил Жовнир. Согласно меморандуму, чиновники будут способствовать постройке и оказывать поддержку, а корпорация обязуется построить электростанцию, используя при этом новейшие технологии и попутно улучшая социальную инфраструктуру Теплодара. По словам мэра, станция будет частной, но налоговые отчисления пойдут в местный бюджет.

Главная проблема на данный момент — финансирование строительства. Оно полностью ляжет на частных инвесторов, которых сейчас ищет компания-застройщик. Подрядчиков уже нашли: постройкой займется китайская инженерная компания. Пути поставки энергии на юг области также предстоит создать, но эта ноша уже ляжет на плечи государства. В Теплодаре уверены: это очень значимое строительство. "Электроэнергию на юг Одесской области поставляет Молдавская ГРЭС, собственник которой РАО ЕЭС России (Публичное Акционерное Общество "Интер РАО ЕЭС" — бывшее Российское акционерное общество "Единая энергетическая система России". — Авт.). Мы зависимы от России, — поясняет Жовнир. — Мы будем снабжать электрикой наш южный регион, в частности Одессу".

Однако жители Теплодара относятся к таким энергетическим планам с недоверием.

"Сюда много приезжало людей, которые хотели во что-то инвестировать, но как только откат просили, все тут же убегали", — рассказала нам местная жительница Людмила, которая переехала в Теплодар через год после основания города.

Солидарна с ней и пенсионерка Надежда Михайловна, которую мы повстречали на городском стихийном рынке, уверяя, что дальше обещаний дело у местный чиновников не идет. Скептически настроен и одесский эксперт в сфере ЖКХ Валерий Матковский. "Строительство такого объекта возможно, только если кто-то будет инвестировать в него, а я не знаю, кто захочет с нами серьезно разговаривать. Нужно очень предметно подойти и изучить, насколько это реалистичные заявления", — считает Матковский.

Новая ТЭС, по мнению местных чиновников, должна решить проблему поставки тепла в город и создать примерно 750 рабочих мест. Напомним, в прошлом году о Теплодаре узнала вся Украина из-за того, что его жителям включили отопление лишь спустя месяц после начала отопительного сезона. До этого на улицах работали пункты обогрева, а самые маленькие жители города обнимали перед сном не плюшевого мишку, а бутылку с теплой водой, рассказали нам жители. К слову, слухи о том, что люди могут остаться без тепла, ходят и сейчас, но власти уверяют, что все под контролем и газ пока есть.

В администрации Теплодара считают, что проблема с поставкой тепла возникла потому, что жители не оплачивают коммунальные услуги из-за высоких тарифов и отсутствия работы. К тому же у предприятия, которое ранее поставляло тепло в дома горожан, были долги за голубое топливо. Чтобы обогреть людей, нынешнему теплопоставщику, городскому коммунальному предприятию "Одесская ТЭЦ-2", пришлось взять на себя долговые обязательства. "В ноябре "Нефтегаз" заставил нас принять долги, мы были вынуждены это сделать, иначе люди бы замерзли. Сейчас мы судимся, чтобы эти долги отдавал "Теплодарэнерго" (предыдущий поставщик. — Авт.)", — пояснила нам руководитель ГКП Нила Черевко. В то же время эксперт по энергоменеджменту Всеволод Грабовский считает, что новая электростанция действительно будет давать "дармовое тепло", но "модернизация производств и рациональное использование энергии намного эффективнее создания новых источников электроэнергии".

Жители: работы нет, вода дорогая, зато рождаемость хорошая

Теплодар с первого взгляда ничем не отличается от других молодых городков, которые появились в последние десятилетия существования Советского Союза. "Теплому" городу исполнилось лишь 35 лет. У него прямые просторные улицы, на которых старательно наводят порядок дворники, широкие дворы и отремонтированные, утепленные детские сады, хвастаются местные жители. Еще одна гордость местных жителей — хорошая рождаемость. Об этом нам рассказали мамочки с колясками, которых мы повстречали во время прогулки на пересечении центральных улиц. "У нас в городе даже музыкальная школа есть!" — добавили девушки.

А вот первоочередной проблемой, которую озвучили все, с кем общалась "Сегодня", стало отсутствие работы.

"В основном почти вся наша молодежь работает в Одессе, потому что у нас рабочих мест нет", — рассказала пенсионерка Раиса.

Местный центр занятости старается по возможности что-то подыскать безработным по месту, но основные вакансии — все же в близлежащих населенных пунктах. "Мы предлагаем работу не только в Теплодаре, но и в Беляевке, и в Одессе, так как позволяет транспортная развязка", — рассказали нам в центре. Пенсионеры сетовали на нехватку аптеки с социальными расценками, а работающее население сокрушается о тарифах на коммунальные услуги. "У нас вода по 22 гривни за кубический метр", — сетуют местные жители.