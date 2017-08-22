ТОП-7 проектов Одессы, которыми стоит гордиться

В Одессе из руин возродили старинный собор, за городом стали производить кофе, а на пароме ездят в Турцию и Грузию

Хотя скептики склонны утверждать, что за годы независимости наша страна не может похвастать выдающимися достижениями, "Сегодня" на примере Одесской области решила доказать обратное. В преддверии Дня Независимости Украины мы вспомнили о самых масштабных проектах в сферах экономики и культуры, реализованных на протяжении этих 26 лет, которыми точно стоит гордиться.

Важную роль в развитии Одесской области сыграли порты — морские ворота юга страны. После провозглашения независимости в Черноморском порту (бывшем Ильичевском) наладили международные пассажирские перевозки и поставку кофейных зерен для первого в Украине завода по производству кофе, а в порту "Южный" были построены крупнейшие грузовые терминалы.

Впрочем, развивалась и сухопутная инфраструктура. Одним из первых масштабных проектов на этой стезе стало строительство в начале 1990-х Овидиопольского путепровода, который открыл одесситам путь на Запад. А уже в начале 2000-х прошел масштабный ремонт трассы Одесса — Киев, которую еще во время ремонта окрестили "автобаном".

Развивалась и культурная жизнь города. На рубеже тысячелетий в центре Одессы шли масштабные работы по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора и реконструкции городских достопримечательностей. В городе обновили парк Победы и парки имени Шевченко и Горького, возродили Зеленый театр, где под открытым небом показывают кино, театральные постановки, концерты и проводят фесты.

УКРАИНСКИЕ КАННЫ С 8-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Уже восемь лет подряд Южная Пальмира принимает Одесский международный кинофестиваль, который за это время превратился в одно из самых масштабных кинособытий Восточной Европы. Первый кинофест привлек около 40 тысяч зрителей, а в этом году число киноманов выросло до 125 тыс. Событие посещают мэтры кинематографа, а за главную награду — "Золотой Дюк" — борются номинанты и победители престижных европейских фестивалей. "Мы не планируем останавливаться на достигнутом: в следующем году мы расширим наши площадки в Одессе, усилим узнаваемость кинофестиваля за рубежом, чтобы обеспечить приезд киноманов и кинопрофессионалов со всего мира", — говорят организаторы.

ПРИЧАЛЫ ПОРТА "ЮЖНЫЙ" БЬЮТ РЕКОРДЫ

Порт "Южный" за годы независимости разросся и теперь может гордиться самыми большими в стране терминалами для перегрузки зерна, угля, руды и химических грузов. Здесь же находится самый глубоководный в Украине контейнерный терминал, который, по некоторым данным, является и самым большим среди черноморских портов в постсоветских странах.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ КОФЕ

Первый в Украине завод по производству кофе открыли в 2011 году в Черноморске, и уже вскоре после открытия предприятие признали стратегически важным для экономики области. "Наш завод — это предприятие полного цикла: от переработки зеленых зерен кофе до упаковки конечного продукта", — говорят на заводе.

КРУПНЕЙШИЙ РЫНОК ЕВРОПЫ ВИДНО ИЗ КОСМОСА

Хотя промтоварный рынок "7 километр" начал работу в 1989 году, своих нынешних масштабов он достиг уже в годы независимости. "На площади свыше 75 гектаров работают 60 тысяч человек. Ежедневно рынок посещают больше 200 тысяч человек", — хвастают результатами на официальном сайте промрынка, отмечая, что на территории расположены 15 000 павильонов и складов. Рынок считается самым большим оптово-розничным промтоварным рынком Европы и по инфраструктуре напоминает небольшой город со своими улицами, например, Зеленой и Абрикосовой, пожарной частью, тремя медпунктами, двумя гостиницами и автостанцией. Надпись "7 км" на крышах павильонов видно даже на снимках со спутника.

ВОЗРОДИЛИ СТАРИННЫЙ СОБОР В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гордиться стоит и тем, что в годы независимости удалось возродить главную православную церковь города — Спасо-Преображенский собор. Первый камень святыни заложили вскоре после основания Одессы, но в 1936 году собор взорвали по приказу большевиков. Возрожденное здание оборудовали новейшими системами обогрева, вентиляции, компьютерного управления колоколами и спутниковой коррекцией часов.

ПУТЕПРОВОД ОТКРЫЛ ПУТЬ НА ЗАПАД

Шестиполосный путепровод над железнодорожными путями на 6-м км Овидиопольской дороги построили в 1994 году. Этот мост называют одним из первых масштабных строительных проектов региона в независимой Украине. По словам автомобилистов, до появления путепровода в направлении Рени, Овидиополя и Кишинева приходилось ездить через переезды на Тираспольском шоссе, где из-за активного движения поездов простаивали вереницы автомобилей.

НА ПАРОМЕ ЕЗДЯТ В ТУРЦИЮ И ГРУЗИЮ

На юге активно развиваются паромные перевозки. Из Черноморского порта регулярно отправляются паромы в Варну, Батуми и Поти. А 9 апреля перевозчики открыли новое направление. "Турция и Украина становятся ближе — основано прямое пассажирское паромное сообщение между портом Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой", — написал на своей странице в соцсети посол Украины в Турции Андрей Сибига. Путешественники могут отправиться на пароме в Турцию с велосипедом, причем провоз этого двухколесного бесплатный.