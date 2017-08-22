ТОП-7 проектов Одессы, которыми стоит гордиться

Сегодня, 07:59

В Одессе из руин возродили старинный собор, за городом стали производить кофе, а на пароме ездят в Турцию и Грузию

Уже восемь лет подряд Южная Пальмира принимает Одесский международный кинофестиваль
Уже восемь лет подряд Южная Пальмира принимает Одесский международный кинофестиваль

Хотя скептики склонны утверждать, что за годы независимости наша страна не может похвастать выдающимися достижениями, "Сегодня" на примере Одесской области решила доказать обратное. В преддверии Дня Независимости Украины мы вспомнили о самых масштабных проектах в сферах экономики и культуры, реализованных на протяжении этих 26 лет, которыми точно стоит гордиться.

Важную роль в развитии Одесской области сыграли порты — морские ворота юга страны. После провозглашения независимости в Черноморском порту (бывшем Ильичевском) наладили международные пассажирские перевозки и поставку кофейных зерен для первого в Украине завода по производству кофе, а в порту "Южный" были построены крупнейшие грузовые терминалы.

Впрочем, развивалась и сухопутная инфраструктура. Одним из первых масштабных проектов на этой стезе стало строительство в начале 1990-х Овидиопольского путепровода, который открыл одесситам путь на Запад. А уже в начале 2000-х прошел масштабный ремонт трассы ОдессаКиев, которую еще во время ремонта окрестили "автобаном".

Развивалась и культурная жизнь города. На рубеже тысячелетий в центре Одессы шли масштабные работы по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора и реконструкции городских достопримечательностей. В городе обновили парк Победы и парки имени Шевченко и Горького, возродили Зеленый театр, где под открытым небом показывают кино, театральные постановки, концерты и проводят фесты.

УКРАИНСКИЕ КАННЫ С 8-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Уже восемь лет подряд Южная Пальмира принимает Одесский международный кинофестиваль, который за это время превратился в одно из самых масштабных кинособытий Восточной Европы. Первый кинофест привлек около 40 тысяч зрителей, а в этом году число киноманов выросло до 125 тыс. Событие посещают мэтры кинематографа, а за главную награду — "Золотой Дюк" — борются номинанты и победители престижных европейских фестивалей. "Мы не планируем останавливаться на достигнутом: в следующем году мы расширим наши площадки в Одессе, усилим узнаваемость кинофестиваля за рубежом, чтобы обеспечить приезд киноманов и кинопрофессионалов со всего мира", — говорят организаторы.

ПРИЧАЛЫ ПОРТА "ЮЖНЫЙ" БЬЮТ РЕКОРДЫ

Порт "Южный" за годы независимости разросся и теперь может гордиться самыми большими в стране терминалами для перегрузки зерна, угля, руды и химических грузов. Здесь же находится самый глубоководный в Украине контейнерный терминал, который, по некоторым данным, является и самым большим среди черноморских портов в постсоветских странах.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ КОФЕ

Первый в Украине завод по производству кофе открыли в 2011 году в Черноморске, и уже вскоре после открытия предприятие признали стратегически важным для экономики области. "Наш завод — это предприятие полного цикла: от переработки зеленых зерен кофе до упаковки конечного продукта", — говорят на заводе.

КРУПНЕЙШИЙ РЫНОК ЕВРОПЫ ВИДНО ИЗ КОСМОСА

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Хотя промтоварный рынок "7 километр" начал работу в 1989 году, своих нынешних масштабов он достиг уже в годы независимости. "На площади свыше 75 гектаров работают 60 тысяч человек. Ежедневно рынок посещают больше 200 тысяч человек", — хвастают результатами на официальном сайте промрынка, отмечая, что на территории расположены 15 000 павильонов и складов. Рынок считается самым большим оптово-розничным промтоварным рынком Европы и по инфраструктуре напоминает небольшой город со своими улицами, например, Зеленой и Абрикосовой, пожарной частью, тремя медпунктами, двумя гостиницами и автостанцией. Надпись "7 км" на крышах павильонов видно даже на снимках со спутника.

ВОЗРОДИЛИ СТАРИННЫЙ СОБОР В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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Гордиться стоит и тем, что в годы независимости удалось возродить главную православную церковь города — Спасо-Преображенский собор. Первый камень святыни заложили вскоре после основания Одессы, но в 1936 году собор взорвали по приказу большевиков. Возрожденное здание оборудовали новейшими системами обогрева, вентиляции, компьютерного управления колоколами и спутниковой коррекцией часов.

ПУТЕПРОВОД ОТКРЫЛ ПУТЬ НА ЗАПАД

Шестиполосный путепровод над железнодорожными путями на 6-м км Овидиопольской дороги построили в 1994 году. Этот мост называют одним из первых масштабных строительных проектов региона в независимой Украине. По словам автомобилистов, до появления путепровода в направлении Рени, Овидиополя и Кишинева приходилось ездить через переезды на Тираспольском шоссе, где из-за активного движения поездов простаивали вереницы автомобилей.

НА ПАРОМЕ ЕЗДЯТ В ТУРЦИЮ И ГРУЗИЮ

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На юге активно развиваются паромные перевозки. Из Черноморского порта регулярно отправляются паромы в Варну, Батуми и Поти. А 9 апреля перевозчики открыли новое направление. "Турция и Украина становятся ближе — основано прямое пассажирское паромное сообщение между портом Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой", — написал на своей странице в соцсети посол Украины в Турции Андрей Сибига. Путешественники могут отправиться на пароме в Турцию с велосипедом, причем провоз этого двухколесного бесплатный.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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