Тренеры НАТО обучат одесских бойцов
С военнослужащими своим опытом поделятся инструкторы из Канады, США, Польши и других стран Альянса
Бойцы 28-й одесской механизированной бригады будут повышать свои боевые навыки вместе с инструкторами НАТО. Одесситы пройдут 55-дневное обучение во Львовской области, которое закончится масштабными военными учениями.
Как рассказал "Сегодня" начальник пресс-службы мехбригады Олег Сидоренко, с военнослужащими своим опытом поделятся инструкторы из Канады, США, Польши и других стран Альянса. "Наши бойцы пройдут огневую, тактическую и медицинскую подготовку. Все курсы начинаются с объяснения техники безопасности, затем идут теоретическая часть, индивидуальные тренировки и занятия в составе подразделения", — пояснил нам Сидоренко.
Еще одна цель таких занятий — научиться действовать сообща, ведь в состав бригады входят различные подразделения: танковые, мотострелковые, инженерные, зенитно-ракетные. "Обучение пройдут абсолютно все бойцы, потому что каждый должен знать, как действовать в той или иной ситуации, и, например, уметь оказать первую помощь раненому товарищу", — говорит Сидоренко. Части одесской бригады уже прибыли в тренировочный центр во Львовской области, где успели не только познакомиться с коллегами из США, но даже погонять с ними в футбол на заснеженном поле: бойцы провели дружеский футбольный матч, в котором победили украинцы.
Отметим, что сейчас уже все подразделения 28-й одесской мехбригады вернулись из зоны боевых действий на востоке страны, но, по прогнозам военных экспертов, после таких масштабных учений военнослужащие могут вновь отправиться на Донбасс. Не исключено, что это произойдет в ближайшие месяцы.
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