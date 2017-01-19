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Тренеры НАТО обучат одесских бойцов http://www.segodnya.ua/img/article/7895/69_main.1484763404.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/69_tn.1484763404.jpg Одесса С военнослужащими своим опытом поделятся инструкторы из Канады, США, Польши и других стран Альянса

Тренеры НАТО обучат одесских бойцов

Сегодня, 06:01

С военнослужащими своим опытом поделятся инструкторы из Канады, США, Польши и других стран Альянса

Улучшают слаженность работы. Фото из открытых источников
Улучшают слаженность работы. Фото из открытых источников

Бойцы 28-й одесской механизированной бригады будут повышать свои боевые навыки вместе с инструкторами НАТО. Одесситы пройдут 55-дневное обучение во Львовской области, которое закончится масштабными военными учениями.

Как рассказал "Сегодня" начальник пресс-службы мехбригады Олег Сидоренко, с военнослужащими своим опытом поделятся инструкторы из Канады, США, Польши и других стран Альянса. "Наши бойцы пройдут огневую, тактическую и медицинскую подготовку. Все курсы начинаются с объяснения техники безопасности, затем идут теоретическая часть, индивидуальные тренировки и занятия в составе подразделения", — пояснил нам Сидоренко.

Еще одна цель таких занятий — научиться действовать сообща, ведь в состав бригады входят различные подразделения: танковые, мотострелковые, инженерные, зенитно-ракетные. "Обучение пройдут абсолютно все бойцы, потому что каждый должен знать, как действовать в той или иной ситуации, и, например, уметь оказать первую помощь раненому товарищу", — говорит Сидоренко. Части одесской бригады уже прибыли в тренировочный центр во Львовской области, где успели не только познакомиться с коллегами из США, но даже погонять с ними в футбол на заснеженном поле: бойцы провели дружеский футбольный матч, в котором победили украинцы.

Отметим, что сейчас уже все подразделения 28-й одесской мехбригады вернулись из зоны боевых действий на востоке страны, но, по прогнозам военных экспертов, после таких масштабных учений военнослужащие могут вновь отправиться на Донбасс. Не исключено, что это произойдет в ближайшие месяцы.
нато, курсы, военнослужащие, бойцы, занятия, тренировки

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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