Тысячи православных паломников в центре Одессы хотят преклониться к мощам святого (фото)

Сегодня, 16:53

Люди приходят попросить помощи у чудотворных мощей целителя Пантелеймона


Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

Люди приходят просить помощи. Фото: Н. Мельников

За последние несколько дней центр Одессы превратился в православную Мекку. Тысячи паломников со всей Украины стоят в многочасовых очередях, чтобы приклониться и попросить помощи у чудотворных мощей целителя Пантелеймона.

Нескончаемая очередь паломников начинается на пересечении Преображенской и Бунина, переходя на Греческую, и по территории всего Спасо-Преображенского храмового комплекса. Здесь собрались представители всех возрастных категорий-от детей и до стариков.

Из-за огромного количества людей желающих попасть в храм, на улице был установлен большой экран, где велась прямая трансляция богослужения с Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом. Очередь движется медленно. Люди по несколько часов стоят на улице, чтобы зайти в храм и преклониться к мощам Пантелеймона.

Чтобы согреться, волонтеры общественных молодежных организаций разбили на территории комплекса пункты обогрева и полевую кухню , где всех желающих бесплатно угощают чаем и печеньем с пирожками.

Также есть отдельная очередь для детей и маломобильных групп населения. В течении часа их запускали в храм небольшими группами через другой вход, но увидев это, недобросовестные прихожане пытались пройти вместе с ними. Из-за этого сотрудники храма стали более бдительны, и во избежание конфликтных ситуаций закрыли вход со стороны толпы, и открыли другие двери.

Мощи святителя Пантелеймона представлены в Спасо-Преображенском храме круглосуточно, и завтра в 11:00 дня покинут Одессу.

Как сообщалось ранее в "Сегодня", одесские маршрутки сменили движение из-за приезда святых мощей из Афона.
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Автор:

Назар Мельников

Источник:

"Сегодня"

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