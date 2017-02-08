У одесского пенсионера изъяли внушительный "арсенал" наркотиков

Полкилограмма марихуаны изъяли правоохранители у 62-летнего одессита. Правонарушитель признался: собирался продать опасный наркотик по 200 гривен за грамм. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Одесской области.

"Мужчина вел себя подозрительно – увидев полицейских, он резко изменил направление движения и пытался скрыться. Правоохранители в присутствии понятых провели его поверхностный осмотр и обнаружили 30 спичечных коробок и 11 пакетов с веществом зеленого цвета в измельченном состоянии со специфическим запахом", – сообщают в пресс-службе.

Изъятое вещество направили на исследование, а мужчину отпустили под личное обязательство. Правонарушителю теперь грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее сообщалось, что одесские патрульные задержали нетрезвого водителя Мitsubishi, у которого нашли наркотики. Оказалось, помимо этого, мужчину ранее лишили прав на вождение автомобиля.