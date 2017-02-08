Убийцу одесского чемпиона Европы экстрадировали и посадили в СИЗО

Сегодня, 15:01

Материалы дела еще не отправили в суд, продолжается досудебное расследование

Сергей Лащенко. Фото: newsprolife.com.ua
Сергей Лащенко. Фото: newsprolife.com.ua

Подозреваемого в убийстве Сергея Лащенко, чемпиона Европы по тайскому боксу, экстрадировали в Одессу.

Об этом сообщили Сегодня.ua в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Мы обратились в суд, чтобы взять подозреваемого под стражу. Суд удовлетворил, и сейчас он находится в следственном изоляторе", – рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Инна Верба.

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По ее словам, экстрадированный подозревается в умышленном убийстве и в хулиганстве с использованием оружия. Материалы дела еще не отправили в суд, продолжается досудебное расследование.

Напомним, весной 2015 года одесского тайбоксера Сергея Лащенко застрелили в приемном покое Еврейской больницы. Сергею пуля из травматического пистолета попала сонную артерию – ранение оказалось смертельным.

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А подозреваемого в убийстве Сергея Лащенко задержали в октябре 2015 года в Российской Федерации силами Интерпола.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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