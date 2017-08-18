Убийство с расчленением в Одессе: начальника СИЗО сняли с должности

18 Августа 2017, 18:32

По результатам служебного расследования виновных привлекут к ответственности 

Фото: novostiphuketa.com
Фото: novostiphuketa.com

Начальника Одесского СИЗО на территории которого произошло убийство и расчленение женщины-инспектора, сняли с должности. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак.

"Начальника СИЗО сняли с должности. Проводится служебное расследование. По его результатам виновные понесут криминальную и дисциплинарную ответственность", – сообщил Маслак.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одессе на территории СИЗО 39-летний ранее судимый заключенный убил 34-летнюю сотрудницу изолятора. Потом он расчленил и спрятал в разных пакетах тело жертвы в контейнере для мусора.

По факту убийства полиция начала расследование по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство"). Прокуратура области возбудила уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщил сегодня на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко, убийца без присмотра жил не в камере, а в хозяйственном блоке.  
Одесса, убийство, СИЗО, сотрудница, расчленил

Вы сейчас просматриваете новость "Убийство с расчленением в Одессе: начальника СИЗО сняли с должности ". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Под Киевом парень зарезал своего сожителя по землянке

18 Августа, 17:15

Накануне трагедии подозреваемый с погибшим распивали спиртное  

Харьков

В Харьковской области убили женщину. Фото: misanec.ru

В Харьковской области тело женщины неделю лежало в пустом доме

18 Августа, 14:29

Погибшую до смерти избил ревнивый сожитель

Одесса

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в одесском СИЗО признал вину (фото)

17 Августа, 23:33

Убийцей оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе

Одесса

СИЗО №21. Фото: Думская

В одесском СИЗО среди белого дня убили и расчленили сотрудницу - СМИ

17 Августа, 21:54

Останки тела женщины были обнаружены в мусорном баке на территории хозяйственного двора СИЗО

Происшествия и криминал

Фото: AFP

Мужчина жестоко убил мать в Запорожской области

17 Августа, 18:50

Во время ссоры сын схватил нож и нанес женщине множественные ранения

Происшествия и криминал

Сусанна Шаркова. Фото: соцсети

Шокирующие подробности гибели закатанной в бетон студентки: убийство девушки-модели раскрыто

17 Августа, 16:20

Два года понадобилось правоохранителям, чтобы выйти на предполагаемых убийц Сусанны Шарковой

Происшествия и криминал

Фото: guns.allzip.org

В Житомирской области застрелили женщину

17 Августа, 12:19

Погибшей прострелили голову, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия 

Происшествия и криминал

Иллюстрация: Misanec.ru

Мужчина из ревности зверски убил любовника сожительницы

16 Августа, 11:18

Бывший зэк стал свидетелем измены возлюбленной и жестоко расправился с соперником 

Одесса

Под Одессой погиб военный. Фото: AFP

Появились новые подробности загадочной смерти военного под Одессой

15 Августа, 18:37

Уголовное производство продолжается по факту умышленного убийства

Запад

Подозреваемая в убийстве мужа. Фото: Нацполиция

Беременной жительнице Ровно за убийство мужа грозит 15 лет тюрьмы

15 Августа, 17:10

Дело об умышленном убийстве следователи направили в суд

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования