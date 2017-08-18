Убийство с расчленением в Одессе: начальника СИЗО сняли с должности

Начальника Одесского СИЗО на территории которого произошло убийство и расчленение женщины-инспектора, сняли с должности. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак.

"Начальника СИЗО сняли с должности. Проводится служебное расследование. По его результатам виновные понесут криминальную и дисциплинарную ответственность", – сообщил Маслак.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одессе на территории СИЗО 39-летний ранее судимый заключенный убил 34-летнюю сотрудницу изолятора. Потом он расчленил и спрятал в разных пакетах тело жертвы в контейнере для мусора.

По факту убийства полиция начала расследование по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство"). Прокуратура области возбудила уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщил сегодня на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко, убийца без присмотра жил не в камере, а в хозяйственном блоке.