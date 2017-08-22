Убийство в Одесском СИЗО: подсудимые жалуются на издевательства со стороны администрации

Вчера, 21:36

В прокуратуре подтверждают, что избиения были, и уже расследуют факты жестокого обращения с заключенными


В Одесском СИЗО после зверского убийства женщины-конвоира подсудимые жалуются на издевательства со стороны администрации.

После трагедии, в изоляторе начались обыски и избиения – заявляют в секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Прокуратура и комиссия по правам человека провели свои проверки. В прокуратуре подтверждают, что избиения были, и уже расследуют факты жестокого обращения с заключенными в Одесском СИЗО. При этом руководство СИЗО все отрицает.
прокуратура, СИЗО, заключенные, издевательства, обыски

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Источник:

"Сегодня"

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