Убийство в Одесском СИЗО: подсудимые жалуются на издевательства со стороны администрации

В прокуратуре подтверждают, что избиения были, и уже расследуют факты жестокого обращения с заключенными

В Одесском СИЗО после зверского убийства женщины-конвоира подсудимые жалуются на издевательства со стороны администрации.

После трагедии, в изоляторе начались обыски и избиения – заявляют в секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Прокуратура и комиссия по правам человека провели свои проверки. В прокуратуре подтверждают, что избиения были, и уже расследуют факты жестокого обращения с заключенными в Одесском СИЗО. При этом руководство СИЗО все отрицает.