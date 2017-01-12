Украинцы покорили Китай, создав "душу ребенка" из глыбы льда

Команда одесских студентов и преподавателей из Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского привезла "бронзу" с Международного университетского конкурса снежных скульптур, который проходил в китайском Харбине. Соперничать одесситам пришлось с участниками из 57 команд, которые представляли 15 стран мира. "Сегодня" выяснила, как жители Южной Пальмиры покоряли Поднебесную.

Конкурс снежных скульптур в рамках Харбинского фестиваля снега уже 15 лет организовывает инженерный университет Харбина, а команда одесского педуниверситета уже четвертый год подряд является единственным представителем Украины на этом состязании. Как рассказал "Сегодня" один из участников ко­­манды, заместитель декана художественно-графического факультета университета Дмитрий Величко, помимо него, нашу страну представляли декан художественно-графического факультета Татьяна Петухова и две студентки — Дарья Гребенюк и Дарья Граненко.



ВЫТЕСАЛИ ПУТЬ. Покорять жюри одесситы решили скульптурой "Путь к совершенству". "Скульптура выполнена в виде лестницы, на последней ступени которой стоит маленький ребенок, а на нижних — много взрослых людей. Главная идея в том, что маленький ребенок может стоять на порядок выше многих взрослых в духовном плане. Это хоть и маленькая, но уже личность, которая совершенствуется и уже находится выше многих, кто не смог духовно подняться", — объяснил "Сегодня" концепцию скульптуры Дмитрий Величко. Эскиз для снежного творения заранее создала студентка-третьекурсница Марьянуш Шагинян, поскольку его необходимо было отправить организаторам в качестве заявки на участие в конкурсе.

"Путь к совершенству". Вытесали из снежной глыбы за три дня. Фото: facebook.com



По словам Величко, большинство команд соперников насчитывали по 8—10 человек, в то время как одесситы по финансовым причинам смогли поехать лишь вчетвером, а условия работы для всех были одинаковыми. "Наши студенты изучают скульп­туру, занимаются с гипсом и глиной, но со снегом впервые работали уже на конкурсе. Нам выдали куб спрессованного снега со стороной в четыре метра, и самым сложным в работе был тяжелый физический труд", — пояснил Дмитрий. На создание скульптуры участникам отвели три дня, при этом работать можно было только в строго отведенные часы: прийти пораньше, как и задержаться, было невозможно.



Скульптура "Путь к совершенству" на фоне других снежных изваяний выделялась стилем выполнения. "У нас и у китайцев абсолютно разное художественное восприятие. В их понимании красота очень точеная, с миллионом мельчайших деталей. Мы же привозим на конкурс более символические и монументальные работы, за счет чего и выделяемся на фоне других конкурсантов", — считает Дмитрий Величко. Одесситов же поразила скульптура с рыбами, которую выполнила команда из Таиланда, которая и получила "золото".

"Тропическая страна, у них и снега-то нет, но их рыбы были просто прекрасными, с множеством мелких элементов. Они по праву заняли первое место", — признался нам Величко и добавил, что также ему понравилась скульптура с пингвинами из известного мультфильма о приключениях животных на острове Мадагаскар. "Они работали через одну скульптуру от нас и было приятно наблюдать, как действует настоящая сплоченная команда", — говорит наш собеседник.

Команда. Рядом с одесситами — студенты-волонтеры из Китая. Фото: facebook.com



СКУЧАЛИ ПО ЕДЕ. Участники команды рассказывают, что состязание проходило на территории студенческого городка Харбинского университета, а вокруг скульпторов постоянно были добродушные люди. Студенты и туристы с интересом наблюдали за работой команд: одни предлагали чай, а другие постоянно интересовались, не холодно ли участникам, ведь все три дня в городе стоял примерно 20-градусный мороз. "Но работа согревала", — говорят одесситы и признаются, что языковой барьер для них не стал помехой.

Каждую команду в аэропорту встречали студенты-волонтеры, которые сопровождали их все дни проведения конкурса и помогали общаться с местными жителями. А вот чего не хватало одесской команде, так это вкусных украинских блюд. "Я уже бывал в Китае, участвовал в этом же конкурсе в позапрошлом году, а вот девушки приехали впервые и были очень шокированы местной едой: большой выбор, но ничего знакомого, даже молочных продуктов не было. Мы всю дорогу скучали по сытной и понятной украинской еде", — улыбается Дмитрий.