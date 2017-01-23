В больнице Киева умер малыш, отчим которого облил дом бензином в Одесской области

В полиции Одесской области отметили, что открытое ранее уголовное производство будет переквалифицировано

Сегодня в больнице Киева умер 6-летний мальчик, который пострадал в ночь на 14 января во время пожара, произошедшего в Одесской области из-за намеренно разлитого в доме бензина во время ссоры его родителей. Об этом УНИАН рассказал представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Известно, что рано утром в одесскую полицию позвонили из столичной больницы и сообщили о смерти ребенка, который получил ожоги 73% поверхности тела.

Представитель полиции отметил, что, таким образом, открытое ранее уголовное производство – попытка умышленного убийства – является умышленным убийством, совершенным до конца.

"Вероятно, производство будет переквалифицировано. Установлено, что бензин разлил 37-летний отчим ребенка во время ссоры с женой – матерью мальчика. Она сейчас в Киеве на лечении, состояние ее тяжелое – ожоги 65%. В одесской больнице – второй ребенок", – рассказали в полиции.

Напомним, 14 января в одном из домов, расположенных в селе Федосеевка Одесской области, произошел пожар, в котором пострадали 25-летняя женщина и двое ее малолетних детей 4 и 6 лет.

Как выяснили правоохранители, пьяный мужчина в ходе ссоры с женщиной, облил дом бензином. Женщина, пытаясь поджечь плиту, и спровоцировала возгорание.

Все пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы в медучреждения. Сейчас мать с сыном отправили на лечение в Киев, а девочку – на лечение в Одессу.

37-летнему мужчине было сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство и избрано меру пресечения в виде домашнего ареста.