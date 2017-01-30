В центре Одессы автомобиль после столкновения врезался в дом
Водитель иномарки доставлен в больницу, а следствие выясняет виновника аварии
В Одессе на перекрестке Ришельевской и Малой Арнаутской улиц произошла аварии.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, автомобиль Toyota Avensis, который двигался по Ришельевской и выполнял поворот налево, столкнулся с BMW, ехавшим в крайнем правом ряду.
От удара BMW откинуло на тротуар, где он врезался в дом. В результате аварии пострадал водитель этого авто, он доставлен в больницу.
Виновника ДТП установит следствие, уточнили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Одессе Mitsubishi выехал за пределы проезжей части, а после совершил наезд на опору рекламного щита.
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