В центре Одессы автомобиль после столкновения врезался в дом

Водитель иномарки доставлен в больницу, а следствие выясняет виновника аварии

В Одессе на перекрестке Ришельевской и Малой Арнаутской улиц произошла аварии.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, автомобиль Toyota Avensis, который двигался по Ришельевской и выполнял поворот налево, столкнулся с BMW, ехавшим в крайнем правом ряду.

От удара BMW откинуло на тротуар, где он врезался в дом. В результате аварии пострадал водитель этого авто, он доставлен в больницу.

Виновника ДТП установит следствие, уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе Mitsubishi выехал за пределы проезжей части, а после совершил наезд на опору рекламного щита.