ФОТОФАКТ. В центре Одессы автомобиль влетел в трамвай

У пассажирки электротранспорта перелом кости, а иномарке ударом смяло капот

Сегодня в центре Одессы легковой автомобиль столкнулся с трамваем. В результате ДТП пострадала молодая одесситка. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одессы.

"Автомобиль Ford двигался со стороны Канатной по Итальянскому бульвару, столкнулся с трамваем на улице Лейтенанта Шмидта", – рассказала Алла Марченко, спикер одесских патрульных.

Пострадала 22-летняя пассажирка трамвая, по предварительным данным, у нее сломана ключица, говорят правоохранители. Оба транспортных средства получили механические повреждения, у иномарки помят капот.

Ранее в Суворовском районе Одессы пострадал пешеход, которого во время ДТП зажало между трамваем и автобусом.