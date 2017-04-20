ФОТОФАКТ. В центре Одессы автомобиль влетел в трамвай

Сегодня, 16:01

У пассажирки электротранспорта перелом кости, а иномарке ударом смяло капот

На месте аварии
На месте аварии

Сегодня в центре Одессы легковой автомобиль столкнулся с трамваем. В результате ДТП пострадала молодая одесситка. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одессы.

"Автомобиль Ford двигался со стороны Канатной по Итальянскому бульвару, столкнулся с трамваем на улице Лейтенанта Шмидта", – рассказала Алла Марченко, спикер одесских патрульных.

Пострадала 22-летняя пассажирка трамвая, по предварительным данным, у нее сломана ключица, говорят правоохранители. Оба транспортных средства получили механические повреждения, у иномарки помят капот.

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Ранее в Суворовском районе Одессы пострадал пешеход, которого во время ДТП зажало между трамваем и автобусом.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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