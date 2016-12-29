В центре Одессы люди сидят без воды и тепла, пропала целая труба (видео)

В ЖЭКе почти месяц не могли определить, куда девается вода

Без воды и тепла остался многоквартирный дом в центре Одессы. Около семидесяти жителей вынуждены носить воду из бювета и отапливать помещения электрообогревателями. Коммунальщики почти месяц не могли понять, куда девается вода.

В квартире пенсионерки Натальи Юрьевны уже три недели нет воды. Поэтому еще и холодно. Отопительный котел не включается – давления нет.

Без воды и тепла остались все жители двухэтажного дома в центре Одессы – почти 70 человек. Воду носят из бювета. Жильцы рассказывают: приходили из ЖЭКа, но проблему так и не решили.

"Вызываем ЖЭК. Они одну яму раскопали, там течь была. Они ее ликвидировали. Вот они вторую раскопали, хомут просто поставили. Вот это весь ремонт", – жалуется Павел Лазаренко, житель Одессы.

В ЖЭКе отвечают: почти месяц не могли определить, куда девается вода. Только сейчас выяснили – прогнила труба.

"Не было течи видно. Мы уже начали идти методом тыка. Посмотрели провал и начали раскопку делать. Когда раскопали и дошли до этой трубы, поняли, что привариться не к чему. Труба пропала, и мы сейчас новую пластиковую трубу кидаем", – сказал Александр Сайчук, директор ЖКС "Фонтанский".

Обещают – все работы для жильцов дома будут бесплатными.

Обещают закончить ремонт за пару дней. Поэтому Новый год жители этой двухэтажки надеются встретить с водой.

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