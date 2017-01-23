ФОТОФАКТ. В центре Одессы появился новый мурал
Настенная роспись совсем свежая – 2017 года. На картине изображена огромная улитка
В Одессе появился новый мурал с изображением улитки.
Новая картина украшает одну из стен в центре города – на улице Еврейской, передает 048.ua.
Фото: 048.ua
Отмечается, что настенная роспись совсем свежая – 2017 года. Работа подписана: "#Animalbws".
Фото: 048.ua
Напомним, в Одессе активно развивается культура граффити. Уличным художникам уже неинтересно рисовать надписи на стенах и гаражах — теперь улицы города украшают пейзажи, популярные достопримечательности и мультипликационные персонажи.
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