ФОТОФАКТ. В центре Одессы появился новый мурал

Настенная роспись совсем свежая – 2017 года. На картине изображена огромная улитка

В Одессе появился новый мурал с изображением улитки.

Новая картина украшает одну из стен в центре города – на улице Еврейской, передает 048.ua.

Фото: 048.ua

Отмечается, что настенная роспись совсем свежая – 2017 года. Работа подписана: "#Animalbws".

Фото: 048.ua

Напомним, в Одессе активно развивается культура граффити. Уличным художникам уже неинтересно рисовать надписи на стенах и гаражах — теперь улицы города украшают пейзажи, популярные достопримечательности и мультипликационные персонажи.