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ФОТОФАКТ. В центре Одессы появился новый мурал http://www.segodnya.ua/img/article/7909/46_main.1485182156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/46_tn.1485182156.jpg Одесса Настенная роспись совсем свежая – 2017 года. На картине изображена огромная улитка

ФОТОФАКТ. В центре Одессы появился новый мурал

Сегодня, 16:35

Настенная роспись совсем свежая – 2017 года. На картине изображена огромная улитка

Мурал в Одессе. Фото: 048.ua
Мурал в Одессе. Фото: 048.ua

В Одессе появился новый мурал с изображением улитки.

Новая картина украшает одну из стен в центре города – на улице Еврейской, передает 048.ua.

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Фото: 048.ua

Отмечается, что настенная роспись совсем свежая – 2017 года. Работа подписана: "#Animalbws".

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Фото: 048.ua

Напомним, в Одессе активно развивается культура граффити. Уличным художникам уже неинтересно рисовать надписи на стенах и гаражах — теперь улицы города украшают пейзажи, популярные достопримечательности и мультипликационные персонажи. 
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