В центре Одессы произошла стрельба: есть раненый (фото)

Компания мужчин поссорилась с охранником кафе, один из посетителей открыл стрельбу

В центре Одессы произошла стрельба.

Четверо мужчин повздорили с охранником кафе на улице Греческой. В ходе конфликта один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону охранника, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Прибывшие по вызову правоохранители оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и передали его врачам.

"Инспекторы опросили свидетелей инцидента, установили приметы нарушителей и автомобиль, на котором они скрылись. Инспекторы остановили указанный автомобиль на улице Садовой. В салоне транспортного средства находилось четыре человека, которые имели схожие приметы", – говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали и передали следователям.

Напомним, в конце декабря 2016 года в центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой.