В городе под Одессой новый отопительный сезон уже оказался под угрозой

Сегодня, 18:30

Городские власти просят местных жителей расквитаться с долгами

Фото:bc-news.com.ua
Фото:bc-news.com.ua

Жители города Теплодар, что под Одессой, где отопительный сезон 2016-2017 начался на несколько недель позже обычного, могут оказаться без тепла и следующей осенью. По расчетам властей, горожане задолжают более четырех миллионов гривен за уже предоставленное тепло. Об этом заявили в горсовете Теплодара.

"Оплата населения за потребленное тепло составляет 80%. Такое соотношение оплаты делает невозможным расчет с НАК "Нафтогаз Украины" и может привести к прекращению работы КП "Одесская ТЭЦ-2" и срыву следующего отопительного сезона 2017-2018", – сообщают в муниципалитете и призывают жителей оплатить коммунальные счета.

Напомним, чтобы согреть жителей Теплодара, оставшихся в ноябре 2016 года без отопления, в городе развернули несколько пунктов обогрева и полевую кухню. Позже в городе заявили о намерении построить свою теплоэлектростанцию, чтобы избавиться от энергетической зависимости.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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