ФОТОФАКТ. В историческом здании Одессы рухнул потолок

Вчера, 08:32

Жильцы рассказывают, что неоднократно обращались в различные инстанции по поводу аварийного состояния дома


Обрушение. Фото: trassae95.com

Обрушение. Фото: trassae95.com

В подъезде жилого дома на Большой Арнаутской улице в Одессе обрушился потолок. Никто не пострадал. Об этом сообщает "Трасса Е-95". 

Инцидент произошел в доме №99. Это бывший доходный дом Кориман 1913 года постройки, вершина творчества архитектора Гольцвурма.

После обрушения над входом нависают огромные обломки стекла. В связи с этим находиться в подъезде опасно.

Жильцы рассказывают, что неоднократно обращались в различные инстанции по поводу аварийного состояния дома. Коммунальщики должны были приступить к ремонту потолка на следующей неделе.
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