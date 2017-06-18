ФОТОФАКТ. В историческом здании Одессы рухнул потолок

Жильцы рассказывают, что неоднократно обращались в различные инстанции по поводу аварийного состояния дома

В подъезде жилого дома на Большой Арнаутской улице в Одессе обрушился потолок. Никто не пострадал. Об этом сообщает "Трасса Е-95".

Инцидент произошел в доме №99. Это бывший доходный дом Кориман 1913 года постройки, вершина творчества архитектора Гольцвурма.

После обрушения над входом нависают огромные обломки стекла. В связи с этим находиться в подъезде опасно.

Жильцы рассказывают, что неоднократно обращались в различные инстанции по поводу аварийного состояния дома. Коммунальщики должны были приступить к ремонту потолка на следующей неделе.