ФОТОФАКТ. В историческом здании Одессы рухнул потолок
Жильцы рассказывают, что неоднократно обращались в различные инстанции по поводу аварийного состояния дома
Обрушение. Фото: trassae95.com
Обрушение. Фото: trassae95.com
В подъезде жилого дома на Большой Арнаутской улице в Одессе обрушился потолок. Никто не пострадал. Об этом сообщает "Трасса Е-95".
Инцидент произошел в доме №99. Это бывший доходный дом Кориман 1913 года постройки, вершина творчества архитектора Гольцвурма.
После обрушения над входом нависают огромные обломки стекла. В связи с этим находиться в подъезде опасно.
Жильцы рассказывают, что неоднократно обращались в различные инстанции по поводу аварийного состояния дома. Коммунальщики должны были приступить к ремонту потолка на следующей неделе.
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