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В Измаиле при таинственных обстоятельствах убили женщину http://www.segodnya.ua/img/article/7872/92_main.1484141929.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/92_tn.1484141929.jpg Одесса В день трагедии женщина должна была встретиться с подругами, но так и не пришла на встречу

В Измаиле при таинственных обстоятельствах убили женщину

Сегодня, 19:35

В день трагедии женщина должна была встретиться с подругами, но так и не пришла на встречу

Тело женщины обнаружили ее подруга и внук. Фото: upogau.org
Тело женщины обнаружили ее подруга и внук. Фото: upogau.org

В Одесской области неизвестные убили пожилую женщину.

Тело 64-летней жительницы г. Измаил со следами насильственной смерти нашли в ее квартире, сообщает пресс-служба полиции.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что женщина проживала одна. В день трагедии она должна была встретиться с подругами, но так и не пришла на встречу и не отвечала на их телефонные звонки. Одна из подруг погибшей обратилась к ее внуку с просьбой открыть дверь ее квартиры, чтобы проверить, что случилось. Войдя в помещение, подруга и внук 64-летней хозяйки обнаружили ее бездыханное тело с колото-резаными ранами в области шеи и уха, после чего вызвали медиков", – рассказали в полиции Одесской области.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Убийце грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы. Тело женщины направлено на экспертизу, которая даст окончательный ответ о причинах ее смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Житомире пенсионер убил собственную жену, после чего пытался покончить с жизнью.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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