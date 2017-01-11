В Измаиле при таинственных обстоятельствах убили женщину

В день трагедии женщина должна была встретиться с подругами, но так и не пришла на встречу

В Одесской области неизвестные убили пожилую женщину.

Тело 64-летней жительницы г. Измаил со следами насильственной смерти нашли в ее квартире, сообщает пресс-служба полиции.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что женщина проживала одна. В день трагедии она должна была встретиться с подругами, но так и не пришла на встречу и не отвечала на их телефонные звонки. Одна из подруг погибшей обратилась к ее внуку с просьбой открыть дверь ее квартиры, чтобы проверить, что случилось. Войдя в помещение, подруга и внук 64-летней хозяйки обнаружили ее бездыханное тело с колото-резаными ранами в области шеи и уха, после чего вызвали медиков", – рассказали в полиции Одесской области.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Убийце грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы. Тело женщины направлено на экспертизу, которая даст окончательный ответ о причинах ее смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Житомире пенсионер убил собственную жену, после чего пытался покончить с жизнью.