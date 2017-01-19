В Измаиле пьяный мужчина с топором устроил погром

Полицейские задержали злоумышленника, ему грозит до пяти лет ограничения свободы

В Измаиле 33-летний мужчина поссорился с охранниками одного предприятия и начал угрожать им топором. Мужчину задержали по подозрению в хулиганстве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Мужчина, проживающий на даче возле предприятия, попросил у охранников воды. Те отказали ему в просьбе, после этого хулиган разбил окно в админздании и ушел.

Однако позже он вернулся, перелез через ограду, разбил другие окна и стал угрожать вышедшему на шум охраннику топором. Затем он снова убежал.

Полицейские задержали злоумышленника. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 "Хулиганство" УК Украины.

Мужчине грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или до пяти лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе патрульные ищут водителя грузовика, который совершил ДТП и скрылся с места аварии.