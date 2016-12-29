В новогоднюю ночь Одессу будут охранять 45 автопатрулей и пешие наряды, а транспорт пустят до рассвета
Перевозчики уверяют: цена на проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь не изменится
В новогоднюю ночь полиция будет усиленно охранять покой одесситов, а общественный транспорт Южной Пальмиры будет курсировать до рассвета.
Как рассказали в муниципалитете, в новогоднюю ночь с 23:00 до 6:00 с интервалом в движении в 30—40 минут будут ходить 22 трамвая, 12 троллейбусов и 95 маршрутных такси. Транспорт будет доставлять горожан во все районы города.
"Работать будем в обычном режиме, но во избежание конфликтных ситуаций сотрудники удвоят бдительность и будут работать в тесном контакте с полицией и другими службами", — рассказали "Сегодня" в КП "Одесгорэлектротранс". Перевозчики уверяют: цена на проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь не изменится.
Тем временем правоохранители заявили, что за порядком в городе будут следить 45 автопатрулей и дополнительные пешие наряды.
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