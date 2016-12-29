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В новогоднюю ночь Одессу будут охранять 45 автопатрулей и пешие наряды, а транспорт пустят до рассвета http://www.segodnya.ua/img/article/7840/64_main.1482950633.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/64_tn.1482950633.jpg Одесса Перевозчики уверяют: цена на проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь не изменится

В новогоднюю ночь Одессу будут охранять 45 автопатрулей и пешие наряды, а транспорт пустят до рассвета

Вчера, 20:43

Перевозчики уверяют: цена на проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь не изменится

Новый год. Фото: Думская
Новый год. Фото: Думская

В новогоднюю ночь полиция будет усиленно охранять покой одесситов, а общественный транспорт Южной Пальмиры будет курсировать до рассвета.

Как рассказали в муниципалитете, в новогоднюю ночь с 23:00 до 6:00 с интервалом в движении в 30—40 минут будут ходить 22 трамвая, 12 троллейбусов и 95 маршрутных такси. Транспорт будет доставлять горожан во все районы города.

"Работать будем в обычном режиме, но во избежание конфликтных ситуаций сотрудники удвоят бдительность и будут работать в тесном контакте с полицией и другими службами", — рассказали "Сегодня" в КП "Одесгорэлектротранс". Перевозчики уверяют: цена на проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь не изменится.

Тем временем правоохранители заявили, что за порядком в городе будут следить 45 автопатрулей и дополнительные пешие наряды.
новый год, такси, проезд, полиция, наряды, общественный транспорт

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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