В новогоднюю ночь Одессу будут охранять 45 автопатрулей и пешие наряды, а транспорт пустят до рассвета

Перевозчики уверяют: цена на проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь не изменится

В новогоднюю ночь полиция будет усиленно охранять покой одесситов, а общественный транспорт Южной Пальмиры будет курсировать до рассвета.

Как рассказали в муниципалитете, в новогоднюю ночь с 23:00 до 6:00 с интервалом в движении в 30—40 минут будут ходить 22 трамвая, 12 троллейбусов и 95 маршрутных такси. Транспорт будет доставлять горожан во все районы города.

"Работать будем в обычном режиме, но во избежание конфликтных ситуаций сотрудники удвоят бдительность и будут работать в тесном контакте с полицией и другими службами", — рассказали "Сегодня" в КП "Одесгорэлектротранс". Перевозчики уверяют: цена на проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь не изменится.



Тем временем правоохранители заявили, что за порядком в городе будут следить 45 автопатрулей и дополнительные пешие наряды.