В Одессе 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа

Вчера, 06:45

Мать с сыном приехали в Одессу в гости к родственникам

Мальчик выпал из окна 11-го этажа многоквартирного дома. Фото: Neva.Today
Мальчик выпал из окна 11-го этажа многоквартирного дома. Фото: Neva.Today

В Одессе сегодня 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа жилого дома. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, мальчик выпал из окна 11-го этажа многоквартирного дома, расположенного на ул. Посмитного.

Выяснилось, что мать с сыном – граждане одной из стран постсоветского пространства, приехали в Одессу в гости к родственникам. "Женщина не досмотрела за сыном, и он по неосторожности случайно выпал из окна", – рассказали в главке.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На месте работала оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось, что очевидцы запечатлели операцию спасения ребенка, выпавшего из окна 5-го этажа.
Одесса, ребенок, выпал, из окна

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