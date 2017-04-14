В Одессе активисты устроили акцию протеста под зданием полиции

Сегодня, 16:22

Руководство полиции заверило, что по событиям 10 апреля открыты два служебных расследования. Через 11 дней материалы направят в прокуратуру

Активисты требуют справедливости. Фото: Юлия Те\Сегодня
Активисты требуют справедливости. Фото: Юлия Те\Сегодня

В Одессе сегодня, 14 апреля, активисты патриотических организаций устроили акцию возле здания областной полиции. Они требовали наказать полицейских, избивших общественников 10 апреля на Аллее Славы. Об этом сообщил корреспондент сайта Сегодня.

Напомним, речь идет о задержании активистов во время празднования Дня освобождения от фашистских захватчиков. Тогда между активистами разных политических взглядов возник конфликт, переросший в потасовку. В конфликт вмешалась полиция и задержала около 18 человек. При этом, уверяли активисты "Уличного фронта", полицейские использовали дубинки: одного активиста госпитализировали в больницу с повреждениями спины.

Как уточнили правоохранители, действия указанных лиц подпадают под квалификацию ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Видео: Активисты штурмовали главное полицейское управление Одессы

Общественники стартовали шествием, выкрикивая кричалки против "беспредела полиции". Они требовали привлечь к ответственности начальника полиции отдела превентивной деятельности Ивана Ищенко и отстранить его от должности на время проверки.

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К собравшимся вышел советник начальника полиции Руслан Форостяк и начальник областной полиции Дмитрий Головин. Он заявил, что по событиям 10 апреля открыты два служебных расследования. Через 11 дней материалы направят в прокуратуру.

Помимо этого, руководство полиции и активисты договорилось создать группу, которая будет следить за ходом расследования.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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