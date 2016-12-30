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В Одессе автобус переехал женщину http://www.segodnya.ua/img/article/7847/36_main.1483103364.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/36_tn.1483103364.jpg Одесса Пострадавшую бригада "скорой" доставила в Еврейскую больницу для обследования

В Одессе автобус переехал женщину

Сегодня, 18:53

Пострадавшую бригада "скорой" доставила в Еврейскую больницу для обследования

Фото: патрульная полиция
Фото: патрульная полиция

В Одессе автобус сбил женщину в районе автовокзала, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

На перекрестке улиц Балковской и Раскидайловской автобус МАЗ совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу на красный свет.

Пострадавшую бригада "скорой" доставила в Еврейскую больницу для обследования.

На месте работал следователь.

Напомним, в Харькове под колесами микроавтобуса погиб пешеход.
автобус, Одесса, женщина, больница, скорая

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Источник:

"Сегодня"

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