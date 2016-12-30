В Одессе автобус переехал женщину

Пострадавшую бригада "скорой" доставила в Еврейскую больницу для обследования

В Одессе автобус сбил женщину в районе автовокзала, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

На перекрестке улиц Балковской и Раскидайловской автобус МАЗ совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу на красный свет.



Пострадавшую бригада "скорой" доставила в Еврейскую больницу для обследования.

На месте работал следователь.

Напомним, в Харькове под колесами микроавтобуса погиб пешеход.