В Одессе автобус переехал женщину
Пострадавшую бригада "скорой" доставила в Еврейскую больницу для обследования
В Одессе автобус сбил женщину в районе автовокзала, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
На перекрестке улиц Балковской и Раскидайловской автобус МАЗ совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу на красный свет.
Пострадавшую бригада "скорой" доставила в Еврейскую больницу для обследования.
На месте работал следователь.
Напомним, в Харькове под колесами микроавтобуса погиб пешеход.
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