В Одессе автомобиль на скорости снес светофор

О пострадавших информации пока не поступало

В Одессе на улице Балковской произошло ДТП – автомобиль врезался в светофор и снес его, пишет odpublic.net.

Обстоятельства происшествия выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на Люстдорфской дороге автомобиль ВАЗ2101 выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. 25-летнего парня передали следователю для оформления материалов дела, а автомобиль поставили на штрафплощадку.