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В Одессе автомобиль на скорости снес светофор http://www.segodnya.ua/img/article/7868/60_main.1484048308.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/60_tn.1484048308.jpg Одесса О пострадавших информации пока не поступало 

В Одессе автомобиль на скорости снес светофор

Сегодня, 13:35

О пострадавших информации пока не поступало 

На месте инцидента. Фото: Александр Викторович Источник\odpublic.net
На месте инцидента. Фото: Александр Викторович Источник\odpublic.net

В Одессе на улице Балковской произошло ДТП – автомобиль врезался в светофор и снес его, пишет odpublic.net.

Обстоятельства происшествия выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Ранее сообщалось, что на Люстдорфской дороге автомобиль ВАЗ2101 выехал за пределы проезжей части и врезался в столб25-летнего парня передали следователю для оформления материалов дела, а автомобиль поставили на штрафплощадку.
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