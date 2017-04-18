В Одессе будут судить россиянина, который зверски убил женщину и ее дочь

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненно

В Одессе перед судом предстанет гражданин Российской Федерации, который в октябре 2016 года зверски убил женщину и ее дочь. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненно.

Об этом в "Фейсбуке" сообщил начальник следственного отдела полиции Одесской области Сергей Шайхет.

По его словам, в суд направили обвинительное заключение по обвинению в отношении гражданина РФ, который, действуя с целью наживы, в октябре прошлого года совершил убийство. На телах женщины и ее дочери было 54 и 39 ножевых ранений.

Сейчас злоумышленник находится за решеткой.

Напомним, убийство произошло в конце октября. Женщина сама впустила убийцу в дом, который ранее неоднократно бывал у нее в гостях.