В Одессе будут судить россиянина, который зверски убил женщину и ее дочь

Сегодня, 15:28

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненно

Мужчина получит срок за преступление. Фото: AFP
Мужчина получит срок за преступление. Фото: AFP

В Одессе перед судом предстанет гражданин Российской Федерации, который в октябре 2016 года зверски убил женщину и ее дочь. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненно.

Об этом в "Фейсбуке" сообщил начальник следственного отдела полиции Одесской области Сергей Шайхет.

По его словам, в суд направили обвинительное заключение по обвинению в отношении гражданина РФ, который, действуя с целью наживы, в октябре прошлого года совершил убийство. На телах женщины и ее дочери было 54 и 39 ножевых ранений.

Сейчас злоумышленник находится за решеткой.

Напомним, убийство произошло в конце октября. Женщина сама впустила убийцу в дом, который ранее неоднократно бывал у нее в гостях.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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