В Одессе чешский скрипач-виртуоз Шпорцл исполнил в трамвае гимн Евросоюза

В Одессе впервые прибывший в Украину чешский скрипач-виртуоз Павел Шпорцл сегодня дал концерт в вагоне трамвая во время движения. Как передает УНИАН, Шпорцл играл на скрипке во время движения трамвая, следовавшего по маршруту № 5 (Аркадия – Центральный автовокзал). Для пассажиров, которые заходили в вагон, концерт стал полной неожиданностью. Люди благодарили скрипача аплодисментами.

Как пояснил журналистам Шпорцл, в Украину он приехал впервые, и концерт в трамвае также является его первым подобным опытом. "Нужно было прилагать усилия, чтобы стоять ровно и одновременно играть", – сказал он.

Вечером 18 апреля в Одесском национальном академическом театре оперы должен был состояться балета большой концерт скрипача, а выступлением в трамвае он хотел показать, что поддерживает стремление украинцев в ЕС. Он исполнил "Оду к радости" Людвига ван Бетховена (гимн Евросоюза), а также всемирно известные произведения Никколо Паганини и Иоганна Себастьяна Баха.

Музыкант рассказал также, что его прибытие в Одессу связано со съемками 8-серийного документального фильма о чешских скрипачах. В частности, о тех, кто приезжал в Одессу, чтобы развивать здесь культуру игры на скрипке. "Самая главная часть фильма о школе Отакара Шевчика (чешский скрипач, композитор 1852-1934 гг.), который начал свое преподавание в Киеве и учеником которого был Ярослав Коциан (чешский скрипач, педагог, 1883-1950 гг.), который после учебы приехал в Одессу, чтобы преподавать", – сказал Шпорцл.

Павел Шпорцл родился 25 апреля 1973 года. Чешский скрипач-виртуоз, исполнитель классической музыки. Помимо своих музыкальных способностей и незаурядного мастерства, Шпорцл известен также тем, что на выступлениях одевается не в традиционный фрак, а в рубашку и брюки, на голову повязывает платок, в одном ухе носит серьгу. За это он, в частности, получил такие прозвища, как "пират концертных залов" или "рокер классической музыки".