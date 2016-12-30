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В Одессе чиновника Минобороны задержали на взятке в 350 тысяч гривен (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/32_main.1483123348.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/32_tn.1483123348.jpg Одесса Задержали военного в служебном кабинете

В Одессе чиновника Минобороны задержали на взятке в 350 тысяч гривен (фото)

Сегодня, 20:42

Задержали военного в служебном кабинете

Подполковник требовал неправомерную выгоду от руководителя предприятия в виде "отката" в размере 3-х процентов от общей стоимости работ по договорам генеральных подрядов. Задержали военного в служебном кабинете работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Одесской области Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона.

Об этом мообщает пресс-служба полиции.

Военной прокуратурой Южного региона было открыто уголовноепроизводство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложенияобещания илиполучение неправомерной выгоды должностным лицомУголовного кодексаУкраины.

В рамках производства оперативники УЗЭ в Одесской области и следователи прокуратуры задокументировали факт противоправной деятельности подполковника. Начальник отдела одного из территориальных управлений Минобороны Украины требовал 350 тысяч гривен неправомерной выгоды от директора предприятия, проводившего ремонтные работы помещений оборонного ведомства.

Сегодня, 30 декабря, оперативники Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Нацполиции и следователи военной прокуратуры Южного региона задержали начальника отдела одного из территориальных управлений Минобороны Украины в служебном кабинете.

Правоохранители изъяли 350 тысяч гривен, полученных подполковником в качестве взятки. В частности, за своевременное представление необходимой документации в Госказначейство и за предоставление возможности предприятию освоить бюджетные средства по выполненным работам в 2016 году.

В настоящее время проверяется причастность других должностных лиц к совершению данного уголовного преступления.
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Источник:

"Сегодня"

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