В Одессе дерево упало на людей

В ночь на воскресенье в Одессе дерево повалило электроопору и травмировало двух человек. Об этом сообщает местная полиция.

"Ствол упал на столб электросетей, ветками придавило двух человек, 1997 и 1933 годов рождения. Пострадавших доставили в больницу", — рассказали правоохранители.

У 20-летнего парня медики диагностировали перелом руки, а у 84-летней пенсионерки —

ушиб поясницы. Ствол упавшего дерева при помощи специальных инструментов убрали сотрудники ГСЧС.

Напомним, под Одессой зверски избили журналиста.