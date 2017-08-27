В Одессе дерево упало на людей
Жертвами происшествия стали два человека
Дерево упало на людей. Фото: 7kanal.com.ua
Дерево упало на людей. Фото: 7kanal.com.ua
Дерево упало на людей. Фото: 7kanal.com.ua
Дерево упало на людей. Фото: 7kanal.com.ua
В ночь на воскресенье в Одессе дерево повалило электроопору и травмировало двух человек. Об этом сообщает местная полиция.
"Ствол упал на столб электросетей, ветками придавило двух человек, 1997 и 1933 годов рождения. Пострадавших доставили в больницу", — рассказали правоохранители.
У 20-летнего парня медики диагностировали перелом руки, а у 84-летней пенсионерки —
ушиб поясницы. Ствол упавшего дерева при помощи специальных инструментов убрали сотрудники ГСЧС.
Напомним, под Одессой зверски избили журналиста.
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