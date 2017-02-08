В Одессе девушка выбросилась из окна
На месте трагедии работает полиция, которая выясняет все причины инцидента
В Малиновском районе города девушка выбросилась из окна восьмого этажа.
Тело погибшей обнаружили рядом с автомобильной стоянкой.
"Погибшей оказалась безработная девушка 1989 года рождения", – коротко сказали Сегодня.ua в отделе коммуникаций Одесской областной полиции.
На данный момент на месте происшествия работают следователи. Все причины трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске ребенок пришел со школы и выбросился из окна.
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