В Одессе девушка выбросилась из окна Сегодня, 17:03 Просмотров: ...

На месте трагедии работает полиция, которая выясняет все причины инцидента

На месте трагедии. Фото: соцсети

В Малиновском районе города девушка выбросилась из окна восьмого этажа. Тело погибшей обнаружили рядом с автомобильной стоянкой. "Погибшей оказалась безработная девушка 1989 года рождения", – коротко сказали Сегодня.ua в отделе коммуникаций Одесской областной полиции. На данный момент на месте происшествия работают следователи. Все причины трагедии выясняются. Ранее сообщалось, что в Днепропетровске ребенок пришел со школы и выбросился из окна.