В Одессе девушка выбросилась из окна

Сегодня, 17:03

На месте трагедии работает полиция, которая выясняет все причины инцидента

На месте трагедии. Фото: соцсети
На месте трагедии. Фото: соцсети

В Малиновском районе города девушка выбросилась из окна восьмого этажа.

Тело погибшей обнаружили рядом с автомобильной стоянкой.

"Погибшей оказалась безработная девушка 1989 года рождения", – коротко сказали Сегодня.ua в отделе коммуникаций Одесской областной полиции.

На данный момент на месте происшествия работают следователи. Все причины трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске ребенок пришел со школы и выбросился из окна.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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