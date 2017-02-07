В Одессе экс-руководитель цирка прокрутил аферу

Сегодня, 12:14

Чиновник сдал в аренду государственное имущество

Досудебное расследование по делу продолжается. Фото: AFP
Досудебное расследование по делу продолжается. Фото: AFP

Бывший руководитель Одесского государственного цирка подозревается в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В ходе следствия выяснилось, что чиновник, заключив с предприятием договор о совместной деятельности, выдал субъекту хозяйствования доверенность с предоставлением права на сдачу в аренду офисных помещений на ул. Княжеской. Эти помещения общей площадью более двух тысяч квадратных метров предприятие сдавало в аренду другим компаниям и физическим лицам, получая от этого прибыль.

Следует отметить, что руководитель цирка не имел полномочий на передачу государственного имущества, которое было в его пользовании, без разрешения Министерства культуры и Фонда госимущества Украины.

В результате таких действий в бюджет не поступило 2 700 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области уличили афериста, который обманывал автовладельцев
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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