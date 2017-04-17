В Одессе горел многоквартирный дом

В Одессе горел многоквартирный жилой дом на ул. Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью.

"Огнем были охвачены помещения на втором этаже и крыша на общей площади около 400 кв. Во время ликвидации пожара с применением пожарной лестницы была спасена хозяйка одной из квартир на втором этаже. Женщина получила 1% ожогов I-II степеней, сейчас ее жизни ничего не угрожает", – рассказали спасатели.

В результате пожара была повреждена крыша и четыре квартиры. Причина пожара устанавливается.

Напомним, на побережье Одессы произошел масштабный пожар — дотла сгорели 15 дачных домов. По информации спасателей, огонь охватил 1000 квадратных метров, а местные подозревают, что их имущество могли поджечь.