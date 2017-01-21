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В Одессе горел "Привоз" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/84_main.1485013904.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/84_tn.1485013904.jpg Одесса В результате происшествия выгорело четыре павильона, никто не пострадал

В Одессе горел "Привоз" (видео)

Сегодня, 17:59

В результате происшествия выгорело четыре павильона, никто не пострадал


Сегодня около 16:00 на одесском рынке "Привоз" произошел пожар. Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, передает УНН.

На место происшествия выехали 4 пожарных автомобиля.

"Возгорание началось со стороны улицы Эстонской. В результате происшествия выгорело четыре павильона", – сообщили в ГСЧС в Одесской области.

Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
рынок, видео, Одесса, пожар, Привоз, ГСЧС

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