В Одессе горел "Привоз" (видео)
В результате происшествия выгорело четыре павильона, никто не пострадал
Сегодня около 16:00 на одесском рынке "Привоз" произошел пожар. Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, передает УНН.
На место происшествия выехали 4 пожарных автомобиля.
"Возгорание началось со стороны улицы Эстонской. В результате происшествия выгорело четыре павильона", – сообщили в ГСЧС в Одесской области.
Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
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