ФОТОФАКТ. В Одессе горела школа

Огонь вспыхнул в одном из учебных классов на улице Давида Ойстраха

Сегодня в одном из спальных районов Одессы горела школа. Возгорание произошло в учебном кабинете, говорят в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Спасатели рассказывают, что получили сообщение о пожаре в школе № 49 на улице Давида Ойстраха около 14:00.

Фото: соцсети

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"Возгорание произошло на втором этаже в одном из классов. Огонь охватил около 10 квадратных метров имущества", – рассказывают в ГСЧС.

Спасателям потребовалось полчаса, чтобы ликвидировать огонь. В пожаре никто не пострадал, возможные причины возгорания спасатели пока не называют.

Фото: соцсети

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