ФОТОФАКТ. В Одессе горела школа
Огонь вспыхнул в одном из учебных классов на улице Давида Ойстраха
Сегодня в одном из спальных районов Одессы горела школа. Возгорание произошло в учебном кабинете, говорят в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Спасатели рассказывают, что получили сообщение о пожаре в школе № 49 на улице Давида Ойстраха около 14:00.
Фото: соцсети
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Возгорание произошло на втором этаже в одном из классов. Огонь охватил около 10 квадратных метров имущества", – рассказывают в ГСЧС.
Спасателям потребовалось полчаса, чтобы ликвидировать огонь. В пожаре никто не пострадал, возможные причины возгорания спасатели пока не называют.
Фото: соцсети
Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. В Одессе горела школа". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии