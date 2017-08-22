ФОТОФАКТ. В Одессе горела школа

Вчера, 16:31

Огонь вспыхнул в одном из учебных классов на улице Давида Ойстраха 

Огонь вспыхнул в одном из учебных классов. Фото: соцсети
Огонь вспыхнул в одном из учебных классов. Фото: соцсети

Сегодня в одном из спальных районов Одессы горела школа. Возгорание произошло в учебном кабинете, говорят в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Спасатели рассказывают, что получили сообщение о пожаре в школе № 49 на улице Давида Ойстраха около 14:00.

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Фото: соцсети 

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"Возгорание произошло на втором этаже в одном из классов. Огонь охватил около 10 квадратных метров имущества", – рассказывают в ГСЧС.

Спасателям потребовалось полчаса, чтобы ликвидировать огонь. В пожаре никто не пострадал, возможные причины возгорания спасатели пока не называют.

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Фото: соцсети 

Напомним, ночью в Одессе пылал 16-этажный жилой дом.
фото, Одесса, пожар, школа, огонь, ГСЧС

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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