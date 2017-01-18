В Одессе ищут водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП

Сейчас полицейские по ориентировки ищут водителя и грузовик

В Одессе патрульные ищут водителя грузовика, который совершил ДТП и скрылся с места аварии.

Об этом сообщили источники корреспонденту Сегодня.ua в полиции Одесской области.

На улице Мечникова столкнулись грузовик и автомобиль Daewoo. Водитель грузовика сразу же скрылся с места инцидента.

Сейчас полицейские по ориентировки ищут водителя и грузовик.

Ранее сообщалось, что в Одессе со стрельбой и погоней задержали особо опасного преступника.