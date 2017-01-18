В Одессе ищут водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП
Сейчас полицейские по ориентировки ищут водителя и грузовик
В Одессе патрульные ищут водителя грузовика, который совершил ДТП и скрылся с места аварии.
Об этом сообщили источники корреспонденту Сегодня.ua в полиции Одесской области.
На улице Мечникова столкнулись грузовик и автомобиль Daewoo. Водитель грузовика сразу же скрылся с места инцидента.
Сейчас полицейские по ориентировки ищут водителя и грузовик.
Ранее сообщалось, что в Одессе со стрельбой и погоней задержали особо опасного преступника.
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