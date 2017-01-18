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В Одессе ищут водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7893/63_main.1484761018.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/63_tn.1484761018.jpg Одесса Сейчас полицейские по ориентировки ищут водителя и грузовик

В Одессе ищут водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП

Сегодня, 19:15

Сейчас полицейские по ориентировки ищут водителя и грузовик

Фото: legal-help.com.ua
Фото: legal-help.com.ua

В Одессе патрульные ищут водителя грузовика, который совершил ДТП и скрылся с места аварии.

Об этом сообщили источники корреспонденту Сегодня.ua в полиции Одесской области.

На улице Мечникова столкнулись грузовик и автомобиль Daewoo. Водитель грузовика сразу же скрылся с места инцидента.

Сейчас полицейские по ориентировки ищут водителя и грузовик.

Ранее сообщалось, что в Одессе со стрельбой и погоней задержали особо опасного преступника.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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