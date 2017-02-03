В Одессе из отеля похитили молодую женщину
Крики на помощь привлекли внимание окружающих, которые записали все на видео
В Одессе на берегу моря трое преступников похитили молодую женщину из престижного отеля.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.
По его словам, благодаря неравнодушным гражданам удалось в тот же вечер раскрыть преступление и спасти женщину.
"Крики о помощи услышали прохожие и записали то, что происходило на видео, которое передали в полицию. Это значительно облегчило поиск злоумышленников и ускорило освобождение похищенной женщины", – отметил Головин.
Троих злоумышленников доставили в отдел полиции. Они обоснованно подозреваются в том, что похитили человека ради выкупа.
Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные похитили женщину вместе с ее автомобилем Lexus.
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