В Одессе из отеля похитили молодую женщину

Крики на помощь привлекли внимание окружающих, которые записали все на видео

В Одессе на берегу моря трое преступников похитили молодую женщину из престижного отеля.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, благодаря неравнодушным гражданам удалось в тот же вечер раскрыть преступление и спасти женщину.

"Крики о помощи услышали прохожие и записали то, что происходило на видео, которое передали в полицию. Это значительно облегчило поиск злоумышленников и ускорило освобождение похищенной женщины", – отметил Головин.

Троих злоумышленников доставили в отдел полиции. Они обоснованно подозреваются в том, что похитили человека ради выкупа.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные похитили женщину вместе с ее автомобилем Lexus.