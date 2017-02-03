В Одессе из отеля похитили молодую женщину

Сегодня, 11:55

Крики на помощь привлекли внимание окружающих, которые записали все на видео

Женщину похитили ради выкупа. Фото: caravan.kz
Женщину похитили ради выкупа. Фото: caravan.kz

В Одессе на берегу моря трое преступников похитили молодую женщину из престижного отеля.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, благодаря неравнодушным гражданам удалось в тот же вечер раскрыть преступление и спасти женщину.

"Крики о помощи услышали прохожие и записали то, что происходило на видео, которое передали в полицию. Это значительно облегчило поиск злоумышленников и ускорило освобождение похищенной женщины", – отметил Головин.

Троих злоумышленников доставили в отдел полиции. Они обоснованно подозреваются в том, что похитили человека ради выкупа.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные похитили женщину вместе с ее автомобилем Lexus.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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