В Одессе из-за обрыва проводов остановились трамваи
Часть вагонов курсируют до 11 станции Люстдорфской дороги
Сегодня, 6 февраля, в Одессе временно приостановлено движение трамвайных маршрутов 3 и 27. Часть вагонов курсируют до 11 станции Люстдорфской дороги.
Как сообщила пресс-служба КП "Одесгорэлектротранс", причина — обрыв контактной сети в районе остановки "Арсенал".
Сейчас на месте работают специалисты "Одесгорэлектротранс".
Тем временем Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждается, что сегодня по Одессе и области сохранится туман, видимость 200-500 метров.
Ранее сообщалось, что Киев парализовали 10-балльные пробки.
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