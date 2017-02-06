В Одессе из-за обрыва проводов остановились трамваи

Сегодня, 10:17

Часть вагонов курсируют до 11 станции Люстдорфской дороги

Движение трамваев приостановлено. Фото: zp.vgorode.ua
Движение трамваев приостановлено. Фото: zp.vgorode.ua

Сегодня, 6 февраля, в Одессе временно приостановлено движение трамвайных маршрутов 3 и 27. Часть вагонов курсируют до 11 станции Люстдорфской дороги.

Как сообщила пресс-служба КП "Одесгорэлектротранс", причина — обрыв контактной сети в районе остановки "Арсенал".

Сейчас на месте работают специалисты "Одесгорэлектротранс".

Тем временем Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждается, что сегодня по Одессе и области сохранится туман, видимость 200-500 метров.

Ранее сообщалось, что Киев парализовали 10-балльные пробки.
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"Сегодня"

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