В Одессе из-за пожара погибла женщина

Вчера, 18:04

Квартира в пятиэтажном доме в Суворовском районе загорелась сегодня утром

Женщина погибла в огне. Фото: kievvlast.com.ua
Женщина погибла в огне. Фото: kievvlast.com.ua

Смертельный пожар произошел сегодня в Суворовском районе Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"Сегодня утром поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Героев Сталинграда", – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области. По словам спасателей, горело домашнее имущество, огонь распространился на пять квадратных метров.

"На месте трагедии нашли погибшую хозяйку 1928 года рождения", — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области. Причины пожара выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар на складах Балаклеи удалось потушить.

 
пожар, женщина, погибла, ГСЧС, В Одессе

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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