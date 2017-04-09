В Одессе из-за пожара погибла женщина

Квартира в пятиэтажном доме в Суворовском районе загорелась сегодня утром

Смертельный пожар произошел сегодня в Суворовском районе Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"Сегодня утром поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Героев Сталинграда", – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области. По словам спасателей, горело домашнее имущество, огонь распространился на пять квадратных метров.

"На месте трагедии нашли погибшую хозяйку 1928 года рождения", — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области. Причины пожара выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар на складах Балаклеи удалось потушить.