В Одессе конфликт между посетителями бара закончился стрельбой

В Одессе в одном из ночных развлекательных заведений, расположенном на территории Приморского района, конфликт между парнями закончился стрельбой.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

По указанному адресу немедленно выехали полицейские. Выяснилось, что во время конфликта между тремя посетителями заведения, один из его участников спровоцировал драку и выстрелил одному из пострадавших в грудную клетку.

Мужчина был немедленно задержан. Им оказался 30-летний местный житель. Его доставили в Приморский отдел полиции.

Пострадавшие, двое одесситов возрастом 24 и 25 лет, были немедленно госпитализированы. Одному из них диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, а второму -закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе 25-летняя девушка, чтобы избежать ограбления, выпустила патроны в толпу парней.