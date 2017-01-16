В Одессе конфликт между посетителями бара закончился стрельбой
Двоих пострадавших госпитализировали, а стрелок задержан
В Одессе в одном из ночных развлекательных заведений, расположенном на территории Приморского района, конфликт между парнями закончился стрельбой.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
По указанному адресу немедленно выехали полицейские. Выяснилось, что во время конфликта между тремя посетителями заведения, один из его участников спровоцировал драку и выстрелил одному из пострадавших в грудную клетку.
Мужчина был немедленно задержан. Им оказался 30-летний местный житель. Его доставили в Приморский отдел полиции.
Пострадавшие, двое одесситов возрастом 24 и 25 лет, были немедленно госпитализированы. Одному из них диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, а второму -закрытую черепно-мозговую травму.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Одессе 25-летняя девушка, чтобы избежать ограбления, выпустила патроны в толпу парней.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе конфликт между посетителями бара закончился стрельбой". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии