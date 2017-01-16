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В Одессе конфликт между посетителями бара закончился стрельбой http://www.segodnya.ua/img/article/7887/65_main.1484582950.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/65_tn.1484582950.jpg Одесса Двоих пострадавших госпитализировали, а стрелок задержан

В Одессе конфликт между посетителями бара закончился стрельбой

Сегодня, 18:07

Двоих пострадавших госпитализировали, а стрелок задержан

Полиция задержала хулигана. Фото: pixabay.com
Полиция задержала хулигана. Фото: pixabay.com

В Одессе в одном из ночных развлекательных заведений, расположенном на территории Приморского района, конфликт между парнями закончился стрельбой.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

По указанному адресу немедленно выехали полицейские. Выяснилось, что во время конфликта между тремя посетителями заведения, один из его участников спровоцировал драку и выстрелил одному из пострадавших в грудную клетку.

Мужчина был немедленно задержан. Им оказался 30-летний местный житель. Его доставили в Приморский отдел полиции.

Пострадавшие, двое одесситов возрастом 24 и 25 лет, были немедленно госпитализированы. Одному из них диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, а второму -закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе 25-летняя девушка, чтобы избежать ограбления, выпустила патроны в толпу парней.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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