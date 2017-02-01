ФОТОФАКТ. В Одессе легковушка врезалась в маршрутку с людьми

Сегодня, 11:53

Водитель машины получил травмы, медики оказали ему помощь

На месте аварии
На месте аварии

В Одессе на жилмассиве Котовского сегодня утром, 1 февраля, водитель легковушки не справился с управлением и протаранил машину и маршрутку с пассажирами.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

По словам патрульных, водитель автомобиля Daewoo двигался от остановки "Молодая Гвардия" в сторону улицы Лиманная, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего продолжил движение по инерции и врезался в маршрутное такси.

В результате столкновения водитель Daewoo получил телесные повреждения. Пострадавшему оказали помощь медики.

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Ранее сообщалось, что в центре Одессы трамвай разбил пять автомобилей.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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