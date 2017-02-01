ФОТОФАКТ. В Одессе легковушка врезалась в маршрутку с людьми

В Одессе на жилмассиве Котовского сегодня утром, 1 февраля, водитель легковушки не справился с управлением и протаранил машину и маршрутку с пассажирами.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

По словам патрульных, водитель автомобиля Daewoo двигался от остановки "Молодая Гвардия" в сторону улицы Лиманная, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего продолжил движение по инерции и врезался в маршрутное такси.

В результате столкновения водитель Daewoo получил телесные повреждения. Пострадавшему оказали помощь медики.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы трамвай разбил пять автомобилей.