В Одессе маршрутчик "под кайфом" возил пассажиров

В салоне автобуса патрульные нашли устройство для курения марихуаны и наркотики в свертках

Патрульные застали 26-летнего водителя маршрутки за употреблением марихуаны прямо на Старокиевском шоссе.

Водитель уже высадил пассажиров и собирался ехать по маршруту повторно. Полицейские немедленно изъяли у него водительское удостоверение и сняли его с маршрута.

Как передает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, в ходе поверхностного осмотра у одессита нашли бумажный сверток с марихуаной, а в салоне автобуса — готовое для использования устройство для курения марихуаны и пять бумажных пакетов с аналогичным наркотиком.

В отношении водителя общественного транспорта правоохранители составили админпротокол по ст. 130 КУоАП, также начато уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Изъятое направлено в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра.

Ранее сообщалось, что водителя маршрутки "под кайфом" остановили в Виннице.