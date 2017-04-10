В Одессе машины разбились всмятку
Водитель иномарки выехал на встречную полосу и допустил столкновение
Сегодня, 10 апреля, в Одессе на улице Михаила Грушевского произошла авария с участием двух автомобилей, пишет "Первый городской".
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не оценил дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106".
В результате происшествия телесные повреждения получил 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106". Потерпевшего доставили в медицинское учреждение на диагностику.
Материалы происшествия оформил следователь.
Ранее сообщалось, что на трассе Черноморск-Одесса произошло ДТП с участием трех автомобилей.
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