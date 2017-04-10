В Одессе машины разбились всмятку

Вчера, 19:15

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и допустил столкновение 

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП

Сегодня, 10 апреля, в Одессе на улице Михаила Грушевского произошла авария с участием двух автомобилей, пишет "Первый городской".

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не оценил дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106".

В результате происшествия телесные повреждения получил 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106". Потерпевшего доставили в медицинское учреждение на диагностику.

Материалы происшествия оформил следователь.

Ранее сообщалось, что на трассе Черноморск-Одесса произошло ДТП с участием трех автомобилей.
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