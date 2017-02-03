В Одессе Масленицу отпразднуют шумной ярмаркой

Сегодня, 19:14

Гостей праздника ожидает чаепитие из настоящего самовара и угощение горячими блинами на любой вкус

В Одессе будут праздновать Масленицу. Фото: pixabay.com
В Одессе будут праздновать Масленицу. Фото: pixabay.com

В Одессе 25-26 февраля в парке Шевченко пройдут народные гуляния в честь празднования Масленицы. Горожан приглашают на ярмарку с вкусными блинами, горячим чаем, конкурсами, викториной и обрядами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Гостей праздника ожидает шумная ярмарка с чаепитие из настоящего самовара и горячими блинами на любой вкус.

Также на мероприятии проведут различные конкурсы и викторины в славянском стиле. Кульминацией Масленицы станет обряд сжигания чучела.

Празднования будут длиться с 11:00 до 17:00 в парке Шевченко на центральной аллее, возле сцены "Ракушка".
Одесса, Масленица, ярмарка, конкурсы, гуляния, В Одессе

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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