В Одессе Масленицу отпразднуют шумной ярмаркой

Гостей праздника ожидает чаепитие из настоящего самовара и угощение горячими блинами на любой вкус

В Одессе 25-26 февраля в парке Шевченко пройдут народные гуляния в честь празднования Масленицы. Горожан приглашают на ярмарку с вкусными блинами, горячим чаем, конкурсами, викториной и обрядами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Гостей праздника ожидает шумная ярмарка с чаепитие из настоящего самовара и горячими блинами на любой вкус.

Также на мероприятии проведут различные конкурсы и викторины в славянском стиле. Кульминацией Масленицы станет обряд сжигания чучела.

Празднования будут длиться с 11:00 до 17:00 в парке Шевченко на центральной аллее, возле сцены "Ракушка".