В Одессе митинговали в защиту хвостатых

В Одессе у здания муниципалитета сегодня утром прошел митинг в защиту животных. Активисты призывали поддержать законопроект об ужесточении санкций против обидчиков хвостатых, который украинские парламентарии приняли в первом чтении.

Участники привели с собой домашних питомцев, а в руках держали плакаты с изображениями собак, убитых догхантерами, и надписями: "Одесса-мама против насилия. 5119-1 срочно нужен Украине".

"Несмотря на то, что собрались внезапно, все прошло замечательно. Спасибо одесситам, присоединившимся к акции", — заявила организатор акции Анастасия Ростецкая. Девушка говорит, что, по статистике, 90% всех серийных убийц и маньяков начинали свои злодеяния с издевательств над животными и оставались безнаказанными.

Тем временем одесская зоозащитница Ирина Момот считает, что этот законопроект очень однобокий. "В нем очень много разногласий. Нужно сделать так, чтобы он не обходил остальные законы, а работал вместе с ними", — пояснила "Сегодня" свою точку зрения Момот.